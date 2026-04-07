“민간 인프라 표적은 용납 불가”…우려 쏟아낸 국제사회

EU, 트럼프 위협에 “불법 행위” 이란에도 호르무즈 정상화 촉구

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 발전소와 교량 폭파를 위협한 데 대해 국제사회가 우려를 쏟아내고 있다. 민간 인프라를 표적으로 한 공격은 국제인도법 위반 소지가 크다는 지적이 나온다.



안토니우 코스타 유럽이사회 의장은 6일(현지시간) 엑스에서 “에너지 시설과 같은 민간 인프라를 표적으로 삼는 모든 행위는 불법이며 용납될 수 없다”고 밝혔다. 이어 “이란 민간인은 이미 정권의 주요 피해자이며 군사작전이 확대될 경우 가장 큰 피해자가 될 것”이라고 말했다.



그는 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 통화에서도 같은 입장을 전달했다며 “유럽연합(EU)은 이란이 지역 국가들에 대한 공격을 즉각 중단하고 호르무즈 해협에서 완전한 항행의 자유가 보장되도록 할 것을 촉구한다”고 밝혔다.



라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 부셰르 원전이 타격을 받는 상황에 대해 우려를 표명했다. 러시아의 지원으로 건설된 부셰르 원전은 현재 이란에서 가동 중인 유일한 원전이다. 그로시 사무총장은 “원자력 안전에 실질적 위험이 초래되고 있으며 이는 이란은 물론 인근 지역 주민에게도 심각한 결과를 가져올 수 있다”고 경고하며 공격 중단을 촉구했다. 그는 해당 시설이 지금까지 네 차례 표적이 됐으며, 이 가운데 한 차례 공습은 원전 경계선에서 불과 75m 떨어진 지점을 강타했다고 지적했다.



파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 호르무즈 해협 폐쇄로 인해 1970년대 두 차례 석유파동보다 더 심각한 에너지 위기가 발생했다고 주장했다. AFP통신에 따르면 비롤 총장은 7일 프랑스 일간 르피가로 인터뷰에서 “1973년과 1979년, 2022년 위기를 모두 합친 것보다 심각하다”며 “세계는 이 정도 규모의 에너지 공급 차질을 겪어본 적이 없다”고 밝혔다.

