[희망이음 함께하는 내일]“다문화는 사회적 부담 아닌 ‘자산’…정책 패러다임 전환해야”

다문화·이주민 상생 좌담회

“통합은 동등한 권리 보장에 달려” 일회성 지원 넘는 선순환 구조 강조

이주배경 청소년 ‘자립’ 위한 제도 보완, 정서적 유대·자존감 회복 필수

7일 서울 영등포구 국회 의원회관 제7간담회의실에서 열린 <희망이음 - 함께하는 내일> 경향신문·삼성 공동 캠페인 좌담회 1부에서는 우리 사회와 다문화가정 및 이주민의 상생과 공존 방안에 대해 학계 전문가와 사회공헌사업 실무자들이 ‘시혜적 차원’이나 ‘사회적 부담’이 아닌 ‘공동체의 자산’으로서 인식 전환과 일회성 지원을 넘는 선순환 구조를 강조했다.



김형종 서울대 아시아연구소 교수는 이주민을 바라보는 우리 사회의 시각이 여전히 ‘조건부 수용’에 머물러 있다는 점을 짚었다.



김 교수는 “유럽 사례를 보더라도 이주민의 언어 능력이나 기본적인 경제적 자립을 수용의 전제로 삼는 경우가 많지만, 진정한 통합은 이들이 사회 구성원으로서 얼마나 동등한 권리를 보장받느냐에 달려 있다”고 설명했다.



권리가 제대로 보장되지 않으면 이들은 결국 사회적으로 낙오되고 소외 그룹으로 전락할 수밖에 없다. 이에 다문화청소년을 실질적인 ‘공동체 자산’으로 인식하기 위한 구체적이고 체계적인 사회적 프로그램 도입이 시급하다고 봤다.



양계민 한국청소년정책연구원 연구기획본부장도 다문화가정 정책 패러다임을 바꿀 필요성이 있다고 말했다. 양 본부장은 “그간 다문화 정책은 이주배경 청소년의 부족한 부분을 채워주는 시혜적 복지에 치중했다. 이에 다문화 사업이 ‘사회적 부담’으로 인식된 측면이 있다”며 이제는 이들의 역량을 강화해 인구절벽 시대의 핵심 인적 자원으로 활용하는 방향으로 나아가야 한다고 제안했다. 특히 한국에서 자라며 네트워크를 형성했음에도 체류 자격 문제나 국적 미취득으로 인해 진로 설정에 어려움을 겪는 이주배경 청소년 및 청년을 위한 제도적 보완이 자립의 핵심이라고 했다.



양 본부장은 또 한국 국적이 없는 이주배경 청소년의 자립을 위한 정책이 미흡하다고 지적했다. 그는 한국에 장기 체류한 이주배경 청소년이 성인이 돼도 체류할 수 있도록 제도가 개편됐지만, 이는 ‘임시체류 자격’에 불과해 심리적 불안을 일으키고 이들의 한국 정착을 제한한다고 설명했다.



양 본부장은 이주배경 청소년이 교육을 받고 한국 사회에 뿌리내리기 위해선 안정적인 심리 상태가 뒷받침돼야 한다고 강조했다. 다문화청소년이 당당한 사회 구성원으로 성장하기 위해서는 학교 현장에서부터 정서적 유대와 자존감을 회복하는 과정이 필수적이라는 것이다.



이상무 제일기획 사회공헌단장(상무)은 “다문화청소년들이 친구들과 마음껏 뛰어놀며 협동심을 기르는 것이 자립의 실질적인 시작”이라며 스포츠·심리정서지원 통합 프로그램인 ‘삼성 다문화청소년 스포츠 클래스’의 취지를 설명했다. 이는 다문화청소년에 대한 일회성 지원에 머무는 것이 아니라, 훗날 우리 사회에 이바지하는 생산 인구이자 유권자로 성장해 다시 사회에 베푸는 ‘선순환 구조’를 구축하는 것을 최종 목표로 한다.



참석자들은 현장에서 느끼는 갈증을 해소하기 위해 민관 협력을 통한 통합 지원 시스템 구축이 필요하다는 데 뜻을 모았다. 양 본부장은 “정부 정책과 사기업의 사회공헌이 결합할 때 그 시너지가 극대화될 수 있다”며 컨트롤타워의 중요성도 강조했다.