안전공업 화재경보기 ‘오작동’ 넘겨짚어 껐나

임의로 끈 정황…끄는 법 메모도 경찰, 참사 때 최초 접근 인물 특정 손 대표 불법 증축 승인 사실 인정 유족 “사측 직접 대화 없어” 비판

14명이 숨지고 60명이 다친 대전 안전공업 화재 참사를 수사 중인 경찰이 화재 당시 울린 경보기를 회사 직원이 임의로 끈 정황을 확인했다. 평소 경보기 오작동이 잦았다는 진술을 토대로 화재 당시에도 직원이 오작동으로 착각하고 껐을 가능성이 제기된다.



대전경찰청 ‘대덕구 공장 화재 사건 전담수사팀’은 7일 수사상황 브리핑에서 이렇게 밝혔다. 경찰은 업무상과실치사상 혐의로 손주환 대표와 임원 3명, 소방·안전 분야 팀장급 직원 2명 등 총 5명을 입건한 상태다.



경찰은 화재 당시 경보기가 인위적으로 꺼졌을 가능성이 높다고 보고 있다. 화재 당시 경보기가 울렸으나 곧바로 꺼졌고, 대피 방송도 나오지 않았다는 직원 진술도 다수 확보됐다.



조대현 대전경찰청 광역범죄수사대장은 “화재경보기에 최초로 접근한 인물을 특정했다”고 말했다. 그러면서 “당사자는 경보기를 끈 것이 아니라 다른 특정 버튼을 눌렀다고 진술하고 있으나, 조사 결과 해당 버튼은 존재하지 않는 것으로 확인됐다”고 설명했다.



이어 “사이렌과 대피 방송 등 4개 스위치가 모두 꺼져 있었던 점으로 볼 때 누군가가 의도적으로 조작했다고 볼 수밖에 없다”고 덧붙였다.



경찰은 평소 공장에서 화재경보기 오작동이 잦았다는 점도 주목하고 있다. 실제 현장에는 ‘경보기 끄는 방법’이 적힌 메모가 부착돼 있었던 것으로 확인됐다.



경보기가 울리면 화재 여부를 확인한 후 끄는 게 아니라 일단 경보기부터 먼저 끄는 관행이 있었을 가능성이 제기되는 부분이다.



손주환 대표는 경찰 조사에서 2015년 하반기 불법 증축된 ‘2.5층’ 복층 휴게공간에 대해 본인의 승인 아래 건축된 사실을 대체로 인정한 것으로 알려졌다. 해당 휴게공간은 허가 없이 설치된 구조물로, 스프링클러 등 기본적인 소방시설이 갖춰지지 않았던 것으로 파악됐다. 이곳에서 9명이 숨지는 등 피해가 집중됐다.



경찰은 전날 복층 공사를 진행한 업체에 대해 압수수색을 실시하고, 휴대전화와 업무자료 등을 확보해 분석 중이다. 노동당국은 손 대표의 ‘막말 논란’과 관련한 직장 내 괴롭힘 여부에 대해서도 별도 조사에 착수할 예정이다.



유족 측은 사측의 대응에 대해 불만을 터뜨렸다.



유족들은 이날 “회사 측과는 지금까지 어떠한 직접적인 대화도 없었고 오직 변호사를 통해서만 소통이 이뤄지고 있다”며 “이 같은 대응을 보면 진정성에 의문이 들 수밖에 없고 회사가 진정성 있게 대응했다면 손 대표의 막말 논란도 발생하지 않았을 것”이라고 말했다.



대전시청에 설치됐던 희생자 합동분향소는 이날 안전공업 인근 문평공원으로 이전됐다. 분향소는 49재인 다음달 9일까지 운영될 예정이다. 희생자들을 추모하기 위한 추모비는 올해 안에 문평공원에 건립될 예정이다.

