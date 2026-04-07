이주노동자에 ‘고압 에어건’ 쏴 장기 손상…이 대통령 “사업주 중대 범죄…철저 조사”

경찰, 전담팀 10명 편성 조사 착수

지난 2월 한 제조업체 대표가 외국인 노동자의 신체에 에어건으로 고압의 공기를 분사해 장기를 다치게 한 사건이 발생해 경찰이 수사에 착수했다. 이재명 대통령은 “이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대범죄”라면서 철저한 진상조사를 지시했다.



경기남부경찰청은 7일 경기 화성시 A업체 이주노동자 상해 사건과 관련해 광역수사대 수사전담팀 10명을 편성해 수사에 착수했다고 밝혔다. 경찰 관계자는 “처음 사건을 인지한 것이 언론보도이기 때문에 피해자를 만나 진술을 청취한 뒤 사건 경위를 파악해 가해자에게 적용할 혐의를 최종 판단할 것”이라고 했다.



한겨레신문은 A업체 대표 B씨가 지난 2월20일 태국 국적 이주노동자 C씨의 항문 부위에 에어건을 밀착한 상태에서 고압 공기를 분사했다고 보도했다. 당시 C씨는 허리를 숙인 채 일하던 중이었다고 한다. C씨는 에어건에 맞은 직후 복부가 부풀어 오르며 호흡곤란 증세를 보였고, 상태가 악화돼 병원에서 수술을 받았지만 장기가 손상된 것으로 전해졌다.



경찰은 해당 업체가 사건 발생 후 C씨의 치료를 지원하는 대신 그의 불안정한 체류 자격을 들어 본국으로 보내려 했다는 의혹도 수사할 방침이다. C씨는 2011년쯤 고용허가제로 입국했으나 비자가 만료된 이후 미등록 신분으로 일해왔으며, 인력사무소를 통해 도금업체인 A업체에 파견돼 근무한 것으로 알려졌다.



경찰은 고용노동당국과 합동으로 현장 조사를 한 뒤 유사 사례가 있었는지 등도 점검할 방침이다. 피해자 보호를 위해 심리 상담, 치료비 등도 지원할 계획이다. 피해자 측은 이날 근로복지공단 화성지사에 산재 요양급여를 신청했고, 고용노동부는 신속히 처리하겠다고 했다. 이 대통령은 “산업 현장에서 부상을 입은 이주노동자는 체류 자격에 상관없이 국내에서 병원 치료를 받을 수 있도록 법무부·노동부 등 관계기관이 적극적인 조치를 취하라”고 했다.

