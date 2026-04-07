김관영 제명·이원택 ‘식사비 대납 의혹’에…민주당 전북지사 경선 ‘혼돈’

정청래, 이원택 긴급감찰 지시

더불어민주당 전북도지사 경선이 금품 제공 의혹과 징계 후폭풍이 겹치며 혼란이 확산하고 있다. 현직 지사 제명에 이어 유력 주자까지 대납 의혹에 휩싸이면서 전북 정치권 전반의 신뢰가 흔들리는 양상이다.



앞서 김관영 전북지사는 대리운전비 명목으로 68만원 상당의 현금을 제공한 의혹으로 당에서 제명됐다. 김 지사는 당의 제명 결정에 불복해 법원에 제명 효력 정지 가처분과 경선 절차 중지 가처분을 신청했다. 두 가처분 신청은 7일 법원에서 심리를 진행해 이르면 8일 중 결과가 나올 예정이다.



가장 유력한 현역 후보였던 김 지사가 제명되면서 민주당 내 전북지사 경선 후보는 안호영(완주·진안·무주)·이원택(군산·김제·부안·사진) 의원 2명이 남았다. 하지만 이날 이 후보에 대해 식사·주류비 대납 의혹이 제기되면서 전북지사 경선은 안갯속에 빠져드는 모양새다.



정청래 민주당 대표는 이날 당 윤리감찰단에 이 후보에 대한 긴급 감찰을 지시했다. 다만 당장 김 지사와 같이 제명 결정이 내려질 가능성은 낮은 것으로 알려졌다. 전북지사 후보 경선은 8~10일로 예정돼 있다.



이 후보는 지난해 11월29일 정읍의 한 음식점에서 정읍·고창 청년 모임 20여명이 정책 간담회 일환으로 초청한 자리에 40여분 동안 동석했다. 이후 식사·주류비로 나온 72만7000원을 이 후보의 대변인 역할을 하던 김슬지 전북도의원이 ‘쪼개기 결제’ 방식으로 대납 처리했다는 의혹을 받고 있다.



이 후보 측은 이 같은 의혹에 대해 “이 의원과 수행원 등 4명분의 식사비 15만원은 현금으로 지급해 거스름돈을 받았다”고 해명했다. 김 도의원 역시 “당일 결제를 하지 못해 3일 뒤 전북도의회 기획행정위원장 카드로 45만원을 계산하고, 나머지는 개인 카드로 결제했다”고 말했다.

