한화솔루션 소액주주 3% 결집…임시 주총 열리나

2조4000억 기습 유상증자 논란 속 집중투표제 도입 등 사측 견제 나서

2조4000억원 규모의 유상증자로 논란이 되고 있는 한화솔루션을 향한 소액주주들의 단체행동이 가시화되고 있다. 소액주주연대에 한화솔루션 지분 결집률이 3%를 달성하면서 임시 주주총회 소집 가능성이 커졌다. 소액주주연대는 집중투표제 도입과 소액주주측 임원 선임을 추진해 사측 견제에 나선다는 방침이다.



소액주주 플랫폼 액트는 7일 액트 내 한화솔루션 소액주주의 지분율이 3%를 기록했다고 밝혔다. 발행주식 총수의 3% 이상을 충족할 경우 주주는 임시주주총회 소집을 회사에 요구할 수 있다. 주총에서 주주안건을 제안하고 이사와 감사의 해임을 요구할 수 있다.



이상목 액트 대표는 “주주대표가 유상증자 취소를 요구할지, 제3자 배정 유상증자로 바꾸라고 요구할지, 사측의 책임을 요구할지 주주의 메시지를 통일시키는 과정에 있다”고 말했다.



현재 액트 측엔 1% 가량의 소액주주가 위임장을 제출한 상태다.



한화솔루션은 지난달 26일 채무상환을 목적으로 대규모 유상증자안을 기습 발표해 논란이 됐다. 사측은 업황 악화로 신용등급 하락을 피하기 위해 선제적 유상증자가 불가피했다는 입장이지만, 이사회의 유상증자 의결 과정과 유상증자 목적을 두고 적절치 않았다는 지적이 계속되고 있다.



한화솔루션이 지난 3일 주주간담회를 열어 해명에 나섰지만 정원영 최고재무책임자(CFO)가 금융감독원과 사전 교감이 있었다는 취지의 발언을 하면서 논란이 더욱 커졌다. 회사는 정원영 CFO를 대기발령 조치한 것으로 전해졌다.



한화솔루션 소액주주 연대는 전날 입장문을 내 “금융당국의 권위를 빌려 주주들을 심리적으로 압박하고, 집중 심사 중인 기관에 부당한 부담을 주려는 의도된 발언이 아닌지하는 의구심을 지울 수 없다”며 “대표성 있는 임원의 발언에 대해 책임 있는 조치를 취하라”고 밝힌 바 있다.



한화솔루션 유상증자 중점심사에 착수한 금융당국도 조만간 유상증자에 대한 판단을 내릴 예정이다. 금감원은 오는 10일까지 증권신고서에 관한 의견을 내야 한다. 금감원의 정정 요구가 없으면 효력이 발생하게 된다.



앞서 금감원은 지난해 역대 최대 규모의 한화에어로스페이스 유상증자에 대해 두차례 정정을 요구했다.

