구광모 LG 회장, 미 실리콘밸리 방문…AI·로봇 기업 창업자들 잇따라 만나

‘AI 전환’ 전략 가속화 행보

구광모 LG그룹 회장이 미국 실리콘밸리를 찾아 인공지능(AI) 소프트웨어·로봇 지능 개발 기업 창업자들과 잇따라 만나며 ‘AI 전환(AX)’ 전략 가속화에 나섰다.



LG는 구 회장이 지난 2일(현지시간) 실리콘밸리에서 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)와 디팍 파탁·아비나브 굽타 스킬드AI 공동 창업자를 차례로 만났다고 7일 밝혔다.



LG는 이번 행보에 대해 “LG의 AI 사업화 방향과 피지컬 AI 분야 우선순위를 명확히 해 신속한 성과 창출에 집중하겠다는 의미”라고 설명했다. 팔란티어와 스킬드AI는 각각 기업 AX, 피지컬 AI 시장에서 독보적 역량을 갖췄다는 평가를 받는다.



구 회장은 카프 CEO 등 팔란티어 경영진과 만나 ‘온톨로지(Ontology)’와 AI 기반 의사결정 체계, 이를 통한 주요 혁신 사례에 대해 논의했다. 온톨로지는 기업 내 분산되고 파편화된 데이터를 통합하는 수준을 넘어 이를 유기적으로 연결해 실시간 시뮬레이션을 가능케 하는 기술이다.



이어 구 회장은 파탁·굽타 스킬드AI 공동 창업자와 만나 휴머노이드 로봇 시연을 참관하고 피지컬 AI 기술의 산업 적용 가능성을 점검했다. LG는 자율주행로봇(AMR)을 기반으로 서빙·배송·가이드 등 접객 산업과 운반·적재 등 물류센터에 로봇 기술을 적용해왔다.



구 회장은 실리콘밸리에 있는 그룹 산하 기업형 벤처캐피털(CVC) LG테크놀로지벤처스를 찾아 미래 투자 전략을 점검했다. 그는 “AI 패러다임 전환 속 선제적 투자로 그룹 미래 포트폴리오의 한 축을 만들 수 있는 전진기지 역할을 해달라”고 당부했다.

