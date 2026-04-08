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‘파키스탄 휴전안 일단 수용되나’···뉴욕 증시 혼조 마감

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본문 요약

뉴욕증시의 3대 주가지수가 급변동 끝에 보합권 혼조로 마감했다.

다만 장 막판 중재국 파키스탄이 2주간 휴전을 양측에 공식 요청하고 이란이 이를 긍정적으로 검토한다는 보도가 나오면서 주가지수는 보합권까지 하락분을 되돌렸다.

7일 뉴욕증권거래소에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 85.42포인트 내린 46,584.46에 마감했다.

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‘파키스탄 휴전안 일단 수용되나’···뉴욕 증시 혼조 마감

입력 2026.04.08 07:14

수정 2026.04.08 07:22

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  • 정유미 기자

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연합뉴스

연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 급변동 끝에 보합권 혼조로 마감했다.

트럼프 미국 대통령이 설정한 종전 협상 데드라인을 앞두고 온갖 뉴스가 쏟아지면서 주가는 온종일 출렁거렸다.

다만 장 막판 중재국 파키스탄이 2주간 휴전을 양측에 공식 요청하고 이란이 이를 긍정적으로 검토한다는 보도가 나오면서 주가지수는 보합권까지 하락분을 되돌렸다.

7일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 85.42포인트(0.18%) 내린 46,584.46에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 5.02포인트(0.08%) 오른 6,616.85, 나스닥 종합지수는 21.51포인트(0.10%) 상승한 22,017.85에 장을 마쳤다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 “우리는 모든 교전 당사자가 2주간 전면적인 휴전을 준수할 것을 촉구한다”며 “이란 형제들에게도 선의의 조치로서 동일하게 2주 동안 호르무즈 해협을 개방해 줄 것을 요청한다”고 밝혔다.

미국 백악관은 파키스탄의 제안을 트럼프가 접수했다며 곧 응답할 것이라고 전했다. 이란 고위 관계자는 외신을 통해 2주 휴전안을 긍정적으로 검토하고 있다고 전했다.

이 같은 소식이 전해지자 장 막판 낙폭을 빠르게 회복했다. S&P500 지수는 마지막 1시간 동안 약 60포인트를 되감았다.

업종별로는 통신서비스가 1% 이상 올랐고 필수소비재는 2% 가까이 하락했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에는 브로드컴이 6% 넘게 뛰었다. 구글과 엔트로픽이 브로드컴과 차세대 인공지능(AI) 칩을 개발할 것이라는 소식에 매수세가 몰렸다.

인텔은 테슬라의 테라팹 건설에 파트너로 참여한다는 소식으로 주가가 4% 넘게 올랐다. 테라팹은 테슬라의 초대형 반도체 공장 건설 프로젝트다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 기준금리가 12월까지 25bp 인상될 확률을 2.0%로 반영했다. 25bp 인하 베팅은 20.1%로 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 1.61포인트(6.66%) 오른 25.78을 가리켰다.

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