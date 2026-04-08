창간 80주년 경향신문

유엔 사무총장 이란 특사, 전날 중동 급파···“전쟁 종식 촉구 노력”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 이란 특사가 전쟁 종식 촉구 노력의 일환으로 이란을 방문할 계획이라고 로이터 통신이 7일 보도했다.

트럼프 대통령은 최근 이란이 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소와 교량 등을 파괴하겠다고 위협한 데 이어, 이날 아침에는 "오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 대통령이 이란과의 협상 시한 당일인 7일 소셜미디어 트루스소셜에 "오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라는 글을 올렸다고 AFP통신이 이날 보도했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

유엔 사무총장 이란 특사, 전날 중동 급파···“전쟁 종식 촉구 노력”

입력 2026.04.08 07:26

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. EPA연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. EPA연합뉴스

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 이란 특사가 전쟁 종식 촉구 노력의 일환으로 이란을 방문할 계획이라고 로이터 통신이 7일(현지시간) 보도했다.

로이터는 유엔 소식통을 인용해 장 아르노 이란 특사가 전날 중동으로 출국했으며, 구체적인 이란 방문 일정은 현지 보안과 물류 상황에 따라 결정될 것이라고 전했다.

앞서 구테흐스 총장은 아르노 전 아프가니스탄 및 지역 현안 특사를 이란 특사로 임명했다. 프랑스 외교관 출신인 그는 아프가니스탄, 콜롬비아, 볼리비아 등에서 유엔 특사를 지냈다.

유엔은 최근 이란을 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 대해 우려를 나타냈다.

스테판 뒤자리크 유엔 사무총장 대변인은 이날 유엔본부 브리핑에서 “구테흐스 총장은 어제에 이어 오늘 아침 나온 발언들에 대해 매우 우려하고 있다”며 “이 같은 발언은 정치·군사적 결정의 여파를 한 국가를 넘어 인류 전체가 감당하게 될 수 있음을 시사한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 이란이 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소와 교량 등을 파괴하겠다고 위협한 데 이어, 이날 아침에는 “오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 말했다.

트럼프 “오늘밤 문명 전체 죽을 것”…시한 앞두고 이란 압박

도널드 트럼프 대통령이 이란과의 협상 시한 당일인 7일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라는 글을 올렸다고 AFP통신이 이날 보도했다. 트럼프 대통령은 “나는 그런 일이 일어나길 바라지 않지만, 아마 그렇게 될 것”이라고 덧붙였다. 최후통첩 시한을 앞두고 이란에 대한 압박 수위를...

https://www.khan.co.kr/article/202604072132001#ENT

“이란, 파키스탄 ‘2주 휴전안’ 긍정 검토 중”

이란 정부가 중재국인 파키스탄이 제안한 ‘2주간 휴전안’을 긍정적으로 검토 중이라고 로이터 통신은 7일(현지시간) 익명의 이란 고위 관리를 인용해 보도했다. 앞서 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 엑스를 통해 “외교적 해결을 위한 시간을 확보하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 시한을 2주 연장해줄 것을 간곡히 요청한다”고 밝혔다. 샤리프 총...

https://www.khan.co.kr/article/202604080642001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글