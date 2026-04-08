[속보]트럼프 “호르무즈 개방 조건 2주 휴전”…NYT “이란도 중국 막판 개입 끝에 동의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 최후 통첩 시한을 1시간 30분 가량 앞두고 2주간의 휴전에 동의한다고 밝혔다. 이란도 중국의 막판 개입 끝에 2주 휴전 제안을 수용했다고 뉴욕타임스(NYT)가 전했다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 오후 6시30분쯤 소셜미디어에 글을 올려 “셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장과의 대화를 바탕으로, 이란이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 조건 하에 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”며 “이는 양측 모두에 적용되는 휴전이 될 것”이라고 말했다.

그는 “이 같은 결정을 내린 이유는 우리는 이미 모든 군사적 목표를 초과달성했으며, 이란과의 장기적인 평화, 중동의 평화에 관한 결정적인 합의에 매우 근접해 있기 때문”이라고 말했다.

이어 “우리는 이란으로부터 10개 항목으로 구성된 제안을 받았으며, 이를 협상의 토대로 삼기에 충분히 실현 가능하다고 판단한다”면서 “과거 쟁점이 되었던 대부분의 사안들에 대해 미국과 이란 간에 이미 합의가 이루어졌으며, 이번 2주간의 기간은 해당 합의를 최종적으로 마무리하고 체결하는 데 활용될 것”이라고 말했다.

이란도 파키스탄의 중재 노력과 주요 동맹국인 중국의 막판 개입 끝에 휴전 제안을 수용했다고 NYT가 이란 관리 세 명을 인용해 보도했다. 중국은 이란에 유연한 태도와 긴장 완화를 촉구한 것으로 알려졌다. 이란 관리들은 이번 휴전은 아야톨라 무즈타바 하메네이 최고 지도자의 승인을 받은 것이라고 말했다.

앞서 미국과 이란 간 협상을 중재하고 있는 샤리프 총리는 최후 통첩 시한을 다섯시간 가량앞두고 엑스에 글을 올려 “외교가 진행될 수 있도록 트럼프 대통령에게 기한을 2주간 연장해 줄 것을 간곡히 요청한다”는 글을 올렸다. 그는 또 “이란 형제들이 그 기간 호르무즈 해협을 선의의 표시로 개방해줄 것을 진심으로 요청한다”고 썼다.

샤리프 총리는 이어 “지역의 장기적 평화와 안정을 위해 모든 교전 당사자들이 2주간 휴전을 준수할 것을 촉구한다”고 덧붙였다.