[속보] ‘조건부 2주 휴전 동의’ 트럼프 “최종적인 합의에 매우 가까이 와있어”

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 트루스소셜을 통해 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 조건으로 “이란에 대한 폭격과 공격을 2주 동안 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.

그는 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 이란에 대한 군사 공격 보류를 요청해 달라고 한 점을 언급하면서 “이슬람 공화국 이란이 호르무즈 해협의 완전하고, 즉각적이며, 안전한 개방에 동의하는 것을 전제로, 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주 동안 중단하기로 동의한다”고 밝혔다. 그러면서 “이것은 양측에 적용되는 휴전이 될 것”이라고 했다.

이에 따라 2주 휴전의 최종 성사까지는 호르무즈 해협 개방에 대한 이란의 결정이 남았다.

트럼프 대통령은 이어 “이렇게 하는 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성했고 이를 초과 달성했으며, 이란과의 장기적 평화, 그리고 중동의 평화와 관련된 최종적인 합의에 매우 가까이 와 있기 때문”이라고 했다.

아울러 “우리는 이란으로부터 10개 항목의 제안을 받았으며, 이는 협상할 수 있는 실행 가능한 기반이라고 믿는다”고 덧붙였다. 그는 “2주라는 기간이 그 합의를 최종적으로 마무리하고 성사시키는 것을 가능하게 할 것”이라고 말했다.

이 같은 발표는 그가 이란에 대한 협상 시한인 미 동부시간 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)를 약 1시간 30분 앞두고 나왔다.