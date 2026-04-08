[속보] “이란, 미국과 10일 협상 시작···양측 동의하면 연장 가능성”

7일(현지시간) 로이터통신 보도에 따르면 이란 측은 미국과의 협상이 10일에 시작될 예정이며, 양측이 동의할 경우 연장될 수도 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오후 6시 32분 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 것을 전제로, 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다. 그는 이번 조치가 “양측 모두에 적용되는 휴전”이라고 강조했다.