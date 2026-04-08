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“경윳값 유럽 32% 오를 때 한국 8%…최고가격제로 ‘버티기’ 중”

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본문 요약

중동전쟁으로 유럽의 자동차용 경유 가격이 한 달간 32% 올랐지만 한국은 8%가량 오르는 데 그쳤다.

같은 기간 한국 고급 휘발유 가격은 1972.7원에서 139.3원, 7.06% 올라 상승세는 2.5배에 가까웠다.

한국의 가격 상승세가 상대적으로 낮은 것은 석유 최고가격제를 비롯한 정부의 가격 억제 정책 영향으로 풀이된다.

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“경윳값 유럽 32% 오를 때 한국 8%…최고가격제로 ‘버티기’ 중”

입력 2026.04.08 08:16

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

연합뉴스

연합뉴스

중동전쟁으로 유럽의 자동차용 경유 가격이 한 달간 32% 올랐지만 한국은 8%가량 오르는 데 그쳤다.

8일 유가정보시스템 오피넷과 정유업계에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 매주 판매 가격이 발표되는 유럽 20개국의 3월 넷째 주 자동차용 경유 평균 가격은 1L당 3538.7원으로, 한국 평균 1815.8원의 2배에 육박했다.

3월 첫째 주 2천685.99원과 비교하면 852.71원, 31.75% 상승한 결과다.

같은 기간 한국 경유 가격이 1680.4원에서 135.4원, 8.05% 상승한 것과 비교하면 4배가량 상승세가 가팔랐다.

국가별로는 네덜란드가 4278.1원으로 가장 높았고, 덴마크와 핀란드가 각각 4118.3원, 4009.4원으로 뒤를 이었다.

가장 저렴한 슬로바키아는 2718.9원, 헝가리가 2888.1원으로, 이들 국가도 한국보다 900~1000원가량 비쌌다.

고급 휘발유 가격도 비슷한 추세를 보였다. 3월 넷째 주 유럽 19개국 고급 휘발유 평균 가격은 1L당 3225.67원으로, 한국 평균 2112원의 1.5배가 넘었다.

유럽 19개국의 3월 첫째 주 2754.81원과 비교하면 470.86원, 17.09% 상승한 것이다. 같은 기간 한국 고급 휘발유 가격은 1972.7원에서 139.3원, 7.06% 올라 상승세는 2.5배에 가까웠다.

한국의 가격 상승세가 상대적으로 낮은 것은 석유 최고가격제를 비롯한 정부의 가격 억제 정책 영향으로 풀이된다.

지난달 13일 정부는 1997년 유가 자유화 이후 처음으로 석유 최고가격제를 시행했다.

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