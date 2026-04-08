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인천공항 공영주차장, 승용차 5부제 제외…이용객 편의·민생 영향 등 사유

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본문 요약

중동 전쟁 장기화에 따른 자원안보 위기 '경계' 단계 발령으로 8일부터 전국의 모든 공영주차장이 승용차 5부제를 시행하지만 인천공항은 제외된다.

인천공항사는 공항 이용객들의 편의를 위한 '민생영향 등의 사유'로 승용차 5부제에서 제외됐다고 설명했다.

이에 따라 이용객들은 승용차 5부제에 상관없이 인천공항 공영주차장을 이용할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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인천공항 공영주차장, 승용차 5부제 제외…이용객 편의·민생 영향 등 사유

입력 2026.04.08 08:27

수정 2026.04.08 10:46

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천공항 장기주차장. 인천국제공항공사 제공

인천공항 장기주차장. 인천국제공항공사 제공

중동 전쟁 장기화에 따른 자원안보 위기 ‘경계’ 단계 발령으로 8일부터 전국의 모든 공영주차장이 승용차 5부제를 시행하지만 인천공항은 제외된다.

인천국제공항공사는 인천공항 공용주차장은 승용차 5부제에서 제외된다고 밝혔다.

인천공항에는 제1·2 여객터미널 장기주차장과 화물터미널주차장, 공항철도 화물터미널역 주차장 등 6곳이 공영주차장으로 지정돼 있다.

인천공항사는 공항 이용객들의 편의를 위한 ‘민생영향 등의 사유’로 승용차 5부제에서 제외됐다고 설명했다.

이에 따라 이용객들은 승용차 5부제에 상관없이 인천공항 공영주차장을 이용할 수 있다.

차량 5부제는 차량 번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별로 공영주차장 출입을 제한하는 방식이다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0 번이다. 토·일요일과 공휴일은 적용에서 제외된다.

반면, 인천공항공사는 임직원과 업무용 차량 등은 공공기관 차량 2부제가 적용된다. 차량 2부제는 차량 번호 끝자리가 홀수는 홀수일에, 짝수는 짝수일에 운행해야 한다.

영문번역(English Translation)
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