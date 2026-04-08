김민석 “중동 사태 오리무중의 상황…탈나프타 정책 등 이행 추진”

김민석 국무총리는 8일 “중동 사태가 오리무중의 상황”이라며 “정부는 모든 시나리오를 염두에 두고 가용 가능한 모든 방안을 더 적극적으로 발굴해야 한다”고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 모두발언에서 “정부가 노력하고 있지만, 민생 현장의 목소리는 매우 절박하다”며 이같이 밝혔다.

김 총리는 “우선 추경(추가경정예산)안이 차질 없이 진행될 수 있도록, 또 의결될 수 있도록, 각 부처의 장관님들께서 적극적으로 나서주시기 바란다”며 “중동전쟁 장기화 우려를 감안해서 다양한 대체 항로 모색 그리고 우회 수송에 따른 리스크 점검도 철저하게 준비해달라”고 했다.

김 총리는 또 “탈나프타 정책 같은 지속 가능한 경제로의 이행도 적극적으로 추진해야 한다”며 “포장재 수급 불안이 식품 공급까지 위협하고 있기 때문에, 탈나프타 포장재가 빠르게 확산할 수 있도록 관계 부처가 특별한 국가적 지원 방안을 모색해 주시기 바란다”고 밝혔다.

김 총리는 “무엇보다도 시장 질서 교란 행위에 대해서는 무관용 원칙의 대처가 필요하다”며 “가짜 뉴스로 불안을 부추기거나 사재기로 공동체의 이익을 해치는 행위는 철저하게 차단해야 한다”고 했다.

그는 끝으로 “유례없는 위기를 극복하기 위해, 정부의 노력만으로 한계가 있다”며 “국회와 국민 여러분의 결집된 힘과 절대적인 협조가 어느 때보다도 간절하다”고 말했다.