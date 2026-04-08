“LG유플러스 가입자라면 유심 업데이트·무료 교체 예약하세요”

가입자식별번호(IMSI) 설계 허점으로 논란이 된 LG유플러스가 유심 업데이트 및 무료 교체를 위한 매장 방문 예약 시스템을 열었다고 8일 밝혔다. 유심 업데이트·교체는 IMSI에 난수화를 적용해 보호수준을 높이기 위한 조치다.

LG유플러스는 오는 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차적으로 진행할 계획이다. 고객은 유플러스원(U+one) 애플리케이션과 LG유플러스 홈페이지 내 ‘매장 방문 예약’ 메뉴를 통해 방문을 원하는 매장과 날짜, 시간대를 직접 선택해 예약할 수 있다.

유심 업데이트는 기존 유심을 업데이트해 그대로 사용하는 방식이고, 교체는 새로운 유심으로 바꾸는 방식이다. 사용 중인 유심 종류에 따라 업데이트만으로 충분할 수 있고, 교체가 필요할 수도 있다. 업데이트 또는 교체 대상 여부는 앱과 홈페이지에서 확인하면 된다. 업데이트 대상이더라도 원하면 유심 교체를 받을 수 있다.

유심 업데이트가 가능한 고객은 13일부터 매장을 방문하지 않고도 앱 또는 홈페이지를 통해 직접 조치할 수 있다.

앞서 LG유플러스가 이동통신망에서 가입자를 식별하는 번호인 IMSI를 가입자 휴대전화 번호를 조합해 부여해온 것으로 드러나 논란이 일었다. 다른 통신사들이 난수 등을 활용해 예측이 어려운 방식으로 부여한 것과 상반된다. LG유플러스는 IMSI 단일 정보만으로는 보안사고가 일어나기 어렵다는 입장이지만, 우려를 감안해 유심 교체에 나서기로 했다.

회사는 지난달 30일부터 전날까지 전 고객을 대상으로 총 1641만건의 유심 업데이트·교체 관련 문자 안내를 마쳤다. 전사 고객케어상황실을 가동해 유심 재고와 매장 운영 상황, 고객 문의 현황 등을 점검하며 안정적인 운영에 나선다는 계획이다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장은 “고객 불편을 최소화하고 보다 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.