창간 80주년 경향신문

통근버스 이용 30% 늘고, 주차장은 한산…광주시청 “큰 혼선 없다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

광주시청 사무관 A씨는 '공공부문 차량 2부제' 첫날인 8일 시내버스를 이용해 출근했다.

주차된 일부 차량은 이날 운행할 수 없는 번호판 끝자리가 '홀수'인 경우도 있었지만 사전에 허가를 받았다고 한다.

시는 임산부나 원거리 출근, 업무상 새벽 출근 등으로 운행 허가를 받은 차량은 주차장에 진입할 수 있다고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

통근버스 이용 30% 늘고, 주차장은 한산…광주시청 “큰 혼선 없다”

입력 2026.04.08 10:54

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

공공부문 차량 2부제 첫 날

버스·카플 이용한 공무원도

공공부문 차량 2부제가 시행된 첫날인 8일 오전 광주 서구 광주시청 직원주차장이 텅 비어있다. 강현석 기자.

공공부문 차량 2부제가 시행된 첫날인 8일 오전 광주 서구 광주시청 직원주차장이 텅 비어있다. 강현석 기자.

광주시청 사무관 A씨는 ‘공공부문 차량 2부제’ 첫날인 8일 시내버스를 이용해 출근했다. 평소 승용차를 이용하면 집에서 20분 정도면 도착할 수 있었지만 버스를 환승하면서 50여분이 걸렸다.

A씨는 “차량 부제에 해당해 어제 미리 버스 노선을 확인해 뒀다”면서 “버스를 타고 시청에 출근해 본 지가 언제인지 기억도 안 나지만, 큰 불편은 없었다”고 말했다.

이날 오전 9시 30분쯤 광주시청 주차장은 한산했다. 특히 직원 주차장은 절반 정도가 비어 있었다. 주차관제시스템이 도입돼 사전 허가를 받지 않거나 부제 차량은 주차장 진입이 아예 불가능한 구조다.

주차된 일부 차량은 이날 운행할 수 없는 번호판 끝자리가 ‘홀수’인 경우도 있었지만 사전에 허가를 받았다고 한다. 시는 임산부나 원거리 출근, 업무상 새벽 출근 등으로 운행 허가를 받은 차량은 주차장에 진입할 수 있다고 설명했다.

이날부터 ‘5부제’가 함께 시행된 시청 민원인 주차장도 한산했다. 주차관리 담당자는 청사 출입구에서 주차장 이용이 불가능한 민원인들에게 ‘5부제 시행’을 설명했다.

“자동차 번호 끝자리가 ‘3’이어서 주차장 출입이 안 된다”는 설명을 들은 한 민원인은 차량을 돌려 시청을 빠져나갔다.

광주시가 운행하는 통근버스 이용자는 크게 늘었다. 시는 출근 시간 7개 노선의 통근버스를 운행하고 있다. 지난달 하루 평균 70명 정도였던 통근버스 이용자는 이날 100여명으로 30%나 늘었다.

통근버스 운행을 늘려달라는 요구도 나오면서 시는 이용현황 등을 파악하고 있다. 출퇴근 방향이 같은 동료들과 ‘카풀’을 통해 차량을 번갈아 운행하는 직원들도 나타나고 있다.

광주시 관계자는 “주차관제시스템이 도입돼 있고 민원인들도 ‘차량 부제’에 대해 많이들 알고 있어서 큰 혼잡은 발생하지 않은 것으로 파악하고 있다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글