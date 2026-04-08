파키스탄 총리 “중동 전체 즉각 휴전”…10일 미·이란 협상 성과 주목

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 미국과 이란 간 2주간 휴전 합의를 계기로 레바논을 포함한 중동 전역에서 휴전이 이뤄진다고 발표했다.

미국과 이란의 2주 휴전을 중재한 샤리프 총리는 8일(현지시간) 오전 엑스를 통해 “이란 이슬람 공화국과 미국이 동맹국들과 함께 레바논을 포함한 (중동) 모든 지역에서 즉각적 휴전에 합의했다”며 “해당 조치는 즉시 발효된다”고 밝혔다.

지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 란을 기습 공격하면서 중동 전쟁이 시작됐다. 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라는 지난달 2일 참전을 선언하고 이란 편에서 이스라엘을 공격했고, 이후 양측은 지금까지 격렬한 전투를 벌이고 있다.

샤리프 총리는 “이 현명한 조치를 진심으로 환영하고 양국(미국과 이란) 지도자에게 깊은 감사를 표한다”고 덧붙였다.

그러면서 “모든 분쟁을 해결하는 최종 합의를 하기 위해 오는 10일 금요일 양국 대표단을 초청한다”며 “(파키스탄 수도) 이슬라마바드에서 추가 협상을 할 것”이라고 밝혔다.

앞서 이란도 종전안의 세부 내용을 확정하기 위해 10일부터 이슬라마바드에서 미국과 협상할 것이며 양측 합의로 협상이 연장될 수 있다고 밝혔다.

샤리프 총리는 또 “양측은 놀라운 지혜와 이해심을 보여줬고 평화와 안정을 위해 건설적 대화를 지속해 왔다”며 “우리는 ‘이슬라마바드 회담’으로 지속 가능한 평화를 만드는 데 성공하기를 간절히 바란다”고 강조했다.

최근 파키스탄은 양국 간 중재자로 나서며 협상안을 전달하는 등 외교적 역할을 적극적으로 수행해왔다.