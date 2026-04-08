[속보]민주당 “이원택 개인 혐의 없어…전북지사 경선 계획대로 진행”

더불어민주당이 8일 식사비 제3자 대납 의혹으로 윤리감찰이 진행된 이원택 의원의 혐의가 없다며 전북지사 경선을 계획한 일정대로 진행한다고 밝혔다.

강준현 수석대변인은 이날 대구 북구 현장 최고위원회의 도중 기자들과 만나 “최근 불거진 문제에 대해 윤리감찰단의 감찰이 있었다”며 “감찰단 의견은 현재까지 이원택 후보 개인에 대한 혐의는 없었다는 것”이라고 말했다.

이 의원은 전북지사 경선에 출마한 상태로 안호영 의원과 경쟁 중이다. 강 수석대변인은 “전북지사 후보 경선 일정은 계획대로 진행한다”고 말했다. 이날부터 10일까지로 계획된 전북지사 경선 투표를 예정대로 진행한다는 것이다.

민주당은 이 의원 의혹에 연루된 김슬지 전북도의원에 대한 윤리감찰은 계속 진행한다고 밝혔다. 강 수석대변인은 “추후 다른 사실의 혐의가 발견될 경우 즉각적으로 엄중한 조치를 취할 것”이라고 말했다.

민주당 지도부는 이날 현장 최고위원회의에 앞서 비공개 최고위원회의를 열어 윤리감찰단장인 박균택 의원으로부터 감찰 결과를 보고 받았다. 강 수석대변인은 “최고위원 한분 한분 의견을 다 듣고 (정청래 대표가) 최종적으로 결론 내렸다”고 말했다.

강 수석대변인은 ‘경선을 미뤄야 한다는 의견도 있었나’라는 질문에 “약간 이견이 있었다”고 답했다. 강 수석대변인은 “조사를 더 해봐야 하지 않겠냐는 의견이 있었다”라고 밝혔다. 그는 ‘추후 김 도의원에 대한 감찰로 추가 사실이 발견돼 경선 과정을 뒤집어야 하는 상황이 생기면 어떻게 하나’라는 질문에 “예단하지 말라”고 말했다.