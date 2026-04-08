AI·딥페이크로 만든 ‘가짜 전문가’ 광고, 이젠 “가상인물 포함” 표시해야

공정위 지침 개정안 행정예고

앞으로 인공지능(AI)으로 만든 가상 인물이 광고에 나오는 경우 ‘가상인물’이라고 표시해야 한다. SNS 등에서 AI로 만든 광고가 많이 늘어난 가운데 의사·교수 등 실제 전문가가 추천한 것처럼 오인될 가능성이 커진 데 따른 것이다.

공정거래위원회는 8일 생성형 AI·딥페이크 등 신기술로 만든 가상인물을 활용해 광고할 경우 ‘가상인물’이라는 표시를 의무화하고 표시 방법을 규정하는 내용의 ‘추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침 개정안’을 마련해 20일간 행정예고한다고 밝혔다.

이번 조치는 최근 AI를 활용해 가상의 의사·교수 등 전문가를 만들어 상품을 광고하는 사례가 늘어난 데 따른 것이다. 실제로 유튜브 등 SNS상에서는 AI로 만든 의사, 교수 등의 사진을 걸어놓고 광고를 하는 경우가 여럿 나온다.

공정위는 이런 광고로 인해 소비자가 실제 전문가가 상품을 추천하는 것으로 오인할 가능성이 있다고 판단했다.

개정안에 따르면 앞으로 블로그·인터넷 카페 등 문자 중심 매체에는 첫 부분에 “AI를 기반으로 생성된 가상인물이 포함된 게시물입니다.” “가상인물 포함” 등 문구를 표시해야 한다. 또 사진·동영상 등 영상 매체에는 가상인물이 등장하는 동안 가상인물과 근접한 위치에 “가상인물” 등의 문구를 표시해야 한다.

공정위는 “소비자에게 추천·보증하는 주체가 ‘가상인물’임을 보다 쉽고 명확하게 알 수 있게 하여 합리적인 소비를 할 수 있도록 지원했다는 데 의의가 있다”면서 “광고주 등도 법 위반 기준을 명확히 숙지하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

공정위는 행정예고 기간 동안 이해관계자, 관계 부처 의견 등을 수렴한 후 전원회의 의결을 거쳐 개정안을 확정할 방침이다.