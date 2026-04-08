[속보]대전 오월드서 늑대 1마리 탈출···“동물원서 수색·포획 중”

‘퓨마 탈출 사건’ 이후 8년 만에 또다시

대전 오월드에서 늑대 1마리가 탈출해 당국이 긴급 포획 작업에 나섰다.

8일 대전소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시24분쯤 소방당국은 오월드 측으로부터 “늑대가 탈출했다”는 신고를 접수했다. 탈출 시점은 오전 9시30분쯤인 것으로 파악됐다.

오월드와 경찰, 소방당국은 합동으로 수색 및 포획 작업을 벌이고 있다.

오월드 측은 해당 늑대가 동물원 내부에 머물고 있는 것으로 보고 있으며 안전을 위해 입장객 출입을 통제한 상태다.

대전시는 이날 오전 10시52분 “금일 오전 9시30분쯤 오월드에서 늑대 1마리(1살) 탈출, 동물원내에서 수색 및 포획 중입니다. 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해 주시기 바랍니다”라는 재난문자를 보내기도 했다.

오월드에서는 앞서 2018년 9월18일에도 사육 중이던 퓨마 1마리가 우리를 탈출하는 사고가 발생한 바 있다.

당일 오전 사육장 청소를 마친 직원이 출입문을 제대로 잠그지 않으면서 퓨마가 외부로 빠져나간 것으로 파악됐다.

당시 신고를 받은 경찰과 소방당국은 수색에 돌입하고 대전시는 인근 주민들에게 긴급재난문자를 발송해 외출 자제를 당부했다. 수색 과정에서 퓨마는 동물원 내부 야산 일대에서 여러 차례 발견됐으며 마취총을 쏘는 등 포획을 시도했으나 실패했다.

이후 시간이 지체되고 야간 수색으로 위험성이 커지자 당국은 시민 안전을 고려해 사살을 결정했다. 퓨마는 탈출 신고 약 4시간30분 만인 동물원 내 야산에서 발견돼 엽사가 쏜 총에 맞아 사살됐다.

당시 사건은 인명 피해 없이 종료됐지만, 사육장 관리 부실과 대응 적절성을 둘러싼 논란을 낳았다. 특히 기본적인 잠금 관리 소홀로 사고가 발생한 점이 드러나면서 동물원 안전관리 체계 전반에 대한 비판이 제기됐다.