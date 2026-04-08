창간 80주년 경향신문

[속보]대전 오월드서 늑대 1마리 탈출···“동물원서 수색·포획 중”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대전 오월드에서 늑대 1마리가 탈출한 것으로 확인됐다.

대전시는 8일 오전 10시52분 "금일 오전 9시30분쯤 오월드에서 늑대 1마리 탈출, 동물원내에서 수색 및 포획 중입니다. 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해 주시기 바랍니다"라는 재난문자를 보냈다.

오월드에서는 앞서 2018년 9월18일에도 사육 중이던 퓨마 1마리가 우리를 탈출하는 사고가 발생한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]대전 오월드서 늑대 1마리 탈출···“동물원서 수색·포획 중”

입력 2026.04.08 11:03

수정 2026.04.08 11:14

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘퓨마 탈출 사건’ 이후 8년 만에 또다시

한국늑대 새끼들. 이 사진은 기사와 관련없음. 대전시 제공

한국늑대 새끼들. 이 사진은 기사와 관련없음. 대전시 제공

대전 오월드에서 늑대 1마리가 탈출해 당국이 긴급 포획 작업에 나섰다.

8일 대전소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시24분쯤 소방당국은 오월드 측으로부터 “늑대가 탈출했다”는 신고를 접수했다. 탈출 시점은 오전 9시30분쯤인 것으로 파악됐다.

오월드와 경찰, 소방당국은 합동으로 수색 및 포획 작업을 벌이고 있다.

오월드 측은 해당 늑대가 동물원 내부에 머물고 있는 것으로 보고 있으며 안전을 위해 입장객 출입을 통제한 상태다.

대전시는 이날 오전 10시52분 “금일 오전 9시30분쯤 오월드에서 늑대 1마리(1살) 탈출, 동물원내에서 수색 및 포획 중입니다. 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해 주시기 바랍니다”라는 재난문자를 보내기도 했다.

오월드에서는 앞서 2018년 9월18일에도 사육 중이던 퓨마 1마리가 우리를 탈출하는 사고가 발생한 바 있다.

당일 오전 사육장 청소를 마친 직원이 출입문을 제대로 잠그지 않으면서 퓨마가 외부로 빠져나간 것으로 파악됐다.

당시 신고를 받은 경찰과 소방당국은 수색에 돌입하고 대전시는 인근 주민들에게 긴급재난문자를 발송해 외출 자제를 당부했다. 수색 과정에서 퓨마는 동물원 내부 야산 일대에서 여러 차례 발견됐으며 마취총을 쏘는 등 포획을 시도했으나 실패했다.

이후 시간이 지체되고 야간 수색으로 위험성이 커지자 당국은 시민 안전을 고려해 사살을 결정했다. 퓨마는 탈출 신고 약 4시간30분 만인 동물원 내 야산에서 발견돼 엽사가 쏜 총에 맞아 사살됐다.

당시 사건은 인명 피해 없이 종료됐지만, 사육장 관리 부실과 대응 적절성을 둘러싼 논란을 낳았다. 특히 기본적인 잠금 관리 소홀로 사고가 발생한 점이 드러나면서 동물원 안전관리 체계 전반에 대한 비판이 제기됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글