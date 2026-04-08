‘산업부 패싱’ 인천시장 불통 인사에 인천경제청장 5개월째 공석

“인천경제청 개발사업·투자유치 중단”

송도·영종·청라 등 인천경제자유구역 개발사업과 투자 유치를 총괄하는 인천경제자유구역청장(인천경제청장)이 5개월째 공석이다. 중동전쟁에 따른 각종 대책은 물론 인천경제자유구역 개발사업과 투자 유치는 사실상 멈췄다

인천시와 인천경제청은 지난해 12월 공모를 통해 신임 인천경제청장 후보자로 유병윤 전 인천시 공무원(68)를 추천했지만, 산업부에서 임명 여부에 대한 통보가 전혀 없다고 8일 밝혔다.

새 인천경제청장은 유정복 인천시장이 임명할 수는 있지만, 정부에 ‘사전 동의’를 받아야 한다. 사전 동의를 받지 않고 임명하면 절차상 하자가 된다.

특히 인천경제청은 모든 업무가 산업부와 밀접한 관계에 있어 반드시 동의를 얻어야 한다. 산업부 관계자는 “신임 인천경제청장을 임명하려면 정부와 협의 절차를 거쳐야 하며, 현재 내부 검토 중”이라고 말했다.

하지만 산업부는 인천경제청장 경질과 임명 등 인천시의 일 처리에 대해 불쾌한 기색이다.

2024년 2월 첫 민간인 출신으로 취임한 윤원석 전 인천경제청장은 특별한 하자도 없는데도, 임기 1년 4개월을 앞둔 지난해 12월 돌연 경질했다. 새 인천경제청장을 공모한다는 것도 산업부에 사전에 언질조차 하지 않았다.

산업부 관계자는 “인천시에서 사전에 전임 인천경제청장 거취나 새 경제청장 공모에 대한 언질이 없었다”며 “법적으로 문제 될 것은 없지만, 중요 인사와 관련된 것은 예측 가능성 있어야 한다”고 말했다.

인천시가 지난해 12월 공모를 통해 새 인천경제청장 후보를 추천했지만, 산업부가 4개월째 ‘내부 검토’만 하고 있어 이달말까지 임명되지 않으면, 새 인천경제청장 임명은 무산될 가능성도 있다.

6·3 지방선거에서 3선에 도전할 유정복 인천시장은 다음달 중 선거를 위해 휴직할 예정이다.

여기에 민주당 인천시당은 임기도 몇 달 남지 않은 유 시장이 3년 임기의 새 인천경제청장을 임명하는 것은 ‘알박기’라며 강력 반대하고 있다.

유 시장은 공석인 인천경제청장을 대신할 인천경제청장 차장(인천경제청장 직무대행)도 임명 2개월 만에 교체했다.

유 시장은 지난 1월 최측근인 홍준호 인천시 행정국장을 2급으로 승진시켜, 인천경제청 차장으로 전보 조치했지만 ‘이해 충돌’ 논란으로 지난 3월 다시 본청으로 인사조치했다.

홍 전 차장은 아내가 채드윅 송도국제학교에서 대관 업무 담당 부교장으로 근무하는 사실이 알려져 이해충돌 논란이 제기됐고, 시민단체인 서민민생대책위원회는 홍 전 차장을 뇌물 혐의로 고발해 인천경찰청이 수사하고 있다.

홍 전 차장의 아내는 채드윅에 근무하면서 억대 연봉에 연간 4000만∼5000만원(1인당)에 달하는 자녀 2명의 수업료 절반가량을 지원받고 있다는 것이다.