정선군, 드론 방제 시범 사업 추진···161개 농가 논·밭 379㏊ 대상

강원 정선군은 농촌의 일손 부족 문제를 해결하고 농약 노출로부터 농민 건강을 보호하기 위해 ‘드론 방제비 지원사업’을 시범적으로 추진한다고 8일 밝혔다.

정선군은 1억3300만 원(보조 50%, 농가 자부담 50%)을 들여 161개 농가의 논·밭 379㏊를 대상으로 이 같은 사업을 진행한다.

지원 단가는 논과 밭을 구분해 차등 지급된다.

벼 재배 농지는 1㏊당 7만5000원, 밭작물 농지는 1㏊당 9만 원의 보조금을 지급한다.

농지 수와 관계없이 대상 농지별로 최대 2회까지 드론을 이용한 농약 살포 작업비를 지원받을 수 있다.

다만 농약 구매 비용은 제외된다.

지원 대상은 정선에 주소를 두고 농업경영정보를 등록한 농업인으로, 실경작 면적이 3000㎡ 이상이어야 한다.

면적이 기준에 미달하더라도 연접 농지와 합해 3000㎡ 이상에서 동일 작물을 경작해도 신청할 수 있다.

정선군은 효율적인 방제를 위해 (사)한국후계농업경영인 정선군연합회 영농조합법인과 해오름영농조합법인 등 2개 업체를 선정해 민간 위탁 방식으로 사업을 추진한다.

사업 기간은 오는 10월까지다.

농가는 배정된 업체와 일정을 조율해 방제를 하고 작업비의 50%만 결제하면 된다.

전상근 정선군 농업정책과장은 “이번 드론 방제 지원사업이 일손 부족으로 어려움을 겪는 농민들에게 실질적인 도움이 되고, 지역 농가에 스마트 농업을 확산하는 마중물이 되길 바란다”라고 말했다.