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본문 요약

강원 정선군은 농촌의 일손 부족 문제를 해결하고 농약 노출로부터 농민 건강을 보호하기 위해 '드론 방제비 지원사업'을 시범적으로 추진한다고 8일 밝혔다.

농가는 배정된 업체와 일정을 조율해 방제를 하고 작업비의 50%만 결제하면 된다.

전상근 정선군 농업정책과장은 "이번 드론 방제 지원사업이 일손 부족으로 어려움을 겪는 농민들에게 실질적인 도움이 되고, 지역 농가에 스마트 농업을 확산하는 마중물이 되길 바란다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정선군, 드론 방제 시범 사업 추진···161개 농가 논·밭 379㏊ 대상

입력 2026.04.08 12:08

  • 최승현 기자

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드론을 이용한 농약 살포 장면. 정선군 제공

드론을 이용한 농약 살포 장면. 정선군 제공

강원 정선군은 농촌의 일손 부족 문제를 해결하고 농약 노출로부터 농민 건강을 보호하기 위해 ‘드론 방제비 지원사업’을 시범적으로 추진한다고 8일 밝혔다.

정선군은 1억3300만 원(보조 50%, 농가 자부담 50%)을 들여 161개 농가의 논·밭 379㏊를 대상으로 이 같은 사업을 진행한다.

지원 단가는 논과 밭을 구분해 차등 지급된다.

벼 재배 농지는 1㏊당 7만5000원, 밭작물 농지는 1㏊당 9만 원의 보조금을 지급한다.

농지 수와 관계없이 대상 농지별로 최대 2회까지 드론을 이용한 농약 살포 작업비를 지원받을 수 있다.

다만 농약 구매 비용은 제외된다.

지원 대상은 정선에 주소를 두고 농업경영정보를 등록한 농업인으로, 실경작 면적이 3000㎡ 이상이어야 한다.

면적이 기준에 미달하더라도 연접 농지와 합해 3000㎡ 이상에서 동일 작물을 경작해도 신청할 수 있다.

정선군은 효율적인 방제를 위해 (사)한국후계농업경영인 정선군연합회 영농조합법인과 해오름영농조합법인 등 2개 업체를 선정해 민간 위탁 방식으로 사업을 추진한다.

사업 기간은 오는 10월까지다.

농가는 배정된 업체와 일정을 조율해 방제를 하고 작업비의 50%만 결제하면 된다.

전상근 정선군 농업정책과장은 “이번 드론 방제 지원사업이 일손 부족으로 어려움을 겪는 농민들에게 실질적인 도움이 되고, 지역 농가에 스마트 농업을 확산하는 마중물이 되길 바란다”라고 말했다.

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