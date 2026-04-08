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국가공무원노조, ‘차량 2부제’ 보완 요구···“재택근무 확대해 불필요한 이동 최소화해야”

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본문 요약

공공기관 차량 2부제 시행을 놓고 공무원들이 현장 실정을 고려한 보완 대책 마련을 요구하고 나섰다.

국공노는 차량 제한 대신 재택근무 확대 등 출·퇴근 유동인구를 원천 감축할 것을 촉구했다.

이들은 "단순한 차량 제한보다 효과적인 것은 '이동 자체'를 줄이는 것"이라며 "부서별 재택근무 비율을 과감히 확대해 출·퇴근에 소요되는 에너지를 원천적으로 차단하는 실질적인 대책을 병행하라"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국가공무원노조, ‘차량 2부제’ 보완 요구···“재택근무 확대해 불필요한 이동 최소화해야”

입력 2026.04.08 13:21

수정 2026.04.08 14:10

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  • 반기웅 기자

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공공기관 차량 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 정부서울청사 입구에 관련 안내문이 설치돼 있다. 정효진 기자

공공기관 차량 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 정부서울청사 입구에 관련 안내문이 설치돼 있다. 정효진 기자

공공기관 차량 2부제 시행을 놓고 공무원들이 현장 실정을 고려한 보완 대책 마련을 요구하고 나섰다.

국가공무원노동조합(국공노)은 8일 성명을 내고 “현재 시행 중인 차량 2부제는 현장의 실정을 고려하지 않은 일률적인 제한에 머물러 있다”며 “2부제의 취지를 살리되, 실질적인 에너지 절감과 업무 효율성을 동시에 달성할 수 있도록 보완책을 마련해야 한다”고 했다.

앞서 정부는 중동 전쟁 장기화로 에너지 수급 차질이 심화돼자, 기존 공공기관 차량 5부제를 2부제로 강화하는 수요 억제 조치를 대폭 강화했다.

국공노는 차량 제한 대신 재택근무 확대 등 출·퇴근 유동인구를 원천 감축할 것을 촉구했다.

이들은 “단순한 차량 제한보다 효과적인 것은 ‘이동 자체’를 줄이는 것”이라며 “부서별 재택근무 비율을 과감히 확대해 출·퇴근에 소요되는 에너지를 원천적으로 차단하는 실질적인 대책을 병행하라”고 했다.

그러면서 “대면 보고와 장거리 회의를 화상회의로 전환해 불필요한 이동을 최소화하고, 스마트한 에너지 소비 구조를 정착시켜야 한다고”고 했다.

무엇보다 현장 특성을 감안안 차량 2부제 예외 기준을 마련이 시급하다고 주장했다.

국공노는 “대중교통 인프라가 부족한 지역과 초등학생 이하 자녀를 둔 양육 공무원, 긴급 현장 인력에 대해서는 일률적 제한이 아닌 업무 특성을 고려한 탄력적 운영권과 예외 규정을 보장해야 한다”며 “단순한 ‘보여주기식’ 행정에서 벗어나, 공공 업무 환경 전환과 에너지 저소비형 노동 구조를 구축해야 한다”고 했다.

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