‘승용차 5부제’에 대구 도시철도 이용자 3%↑···공영주차장은 ‘한산’

8일부터 공공기관이 운영하는 공영주차장 출입에 ‘승용차 5부제’가 적용되면서 대구지역에서도 평소보다 대중교통을 이용하려는 시민들의 발길이 늘었다.

이날 오전 8시15분쯤 대구 도시철도 3호선 지산역. 종점인 용지역에서 두 정거장밖에 떨어지지 않은 곳이었지만 객차 안에서는 빈 자리를 찾을 수 없었다.

무릎이 좋지 않아 할 수 없이 노약자석에 앉았다는 시민 정모씨(54)는 “직장까지 정거장 10개를 넘게 가야 하는데 무릎이 좋지 않아 할 수 없이 노약자석에 앉았다”면서 “평소에는 이렇게까지 시민들이 많지 않았다. 기름값이 오른 데다 승용차 5부제 등의 영향인지 확실히 이용객이 늘어난 것 같다”고 말했다.

이날 대구 도시철도 1·3호선 환승역인 명덕역과 반월당역도 평상시보다 많은 시민의 발길이 이어졌다. 특히 대구시 동인청사와 인접한 중앙로역에는 서류 가방 등을 든 공무원들의 모습도 많이 볼 수 있었다. 지방자치단체 등 공공기관 공용과 임직원 차량 부제는 이날부터 2부제(홀짝제)로 강화됐다.

동인청사 앞 공영주차장 입구에서는 이날 아침부터 직원들이 승용차 2부제 시행을 알리며 분주한 모습이었다. 평일 출근 시간대 길게 늘어선 채 주차장으로 진입하는 현상은 볼 수 없었다. 주차 공간에도 많은 여유가 있었다.

평소 초등학생인 딸을 학교에 데려다 준 후에 출근해 왔다는 대구시 공무원 A씨(40대)는 “집에서 시청까지 약 12~13㎞가 떨어져 있고 한 번에 가는 시내버스가 없어 대중교통을 이용하기가 애매하다”면서 “아이 등교길에 큰 도로가 많아서 태워줬는데 당분간은 (출근 시간 등을 고려하면) 불가능할 것 같다”고 말했다.

이어 “아내도 공무원인 데다 차량 번호 끝자리가 내 차와 같은 홀수여서 함께 운행 제한 적용을 받는다”며 “대중교통 이용이 불편하거나 아이 양육 등을 위한 특수한 경우 예외로 두는 방안을 보다 적극적으로 살피면 좋겠다”고 덧붙였다.

대구교통공사에 따르면, 이날 오전 7~9시 대구 도시철도 1·2·3호선 이용객 수는 8만2302명으로 집계됐다. 이는 전날(7일) 같은 시간대의 이용객 8만377명과 일주일 전인 지난 1일 7만9908명에 비해 각각 약 2.4%, 3% 증가한 수준이다. 시내버스 이용객 집계는 통상 2~3일 뒤쯤 이뤄진다.