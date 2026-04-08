[속보]“대전 오월드 탈출 늑대 외부로 나가···시민 안전 당부”

대전 오월드에 있는 늑대 우리에서 탈출해 동물원 내부에 머무는 것으로 추정됐던 늑대가 외부로 이동한 사실이 확인됐다.

대전시는 8일 오후 1시29분 재난문자를 통해 “오월드에서 탈출한 늑대가 오월드 사거리 방향으로 이동한 것으로 확인됐다”며 “인근 시민들은 안전에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.