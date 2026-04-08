올 2분기 제조업 경기 전망 하락…중동 사태 영향

대한상의 2분기 제조업 경기전망지수(BSI) 조사 중동 사태 직격탄 정유·석유화학 분야 하위권

올해 2분기 제조업 경기전망지수(BSI)가 1분기보다 하락했다. BSI는 기업이 체감하는 경기 분위기를 수치로 나타낸 지표다. 중동 사태 영향으로 공급망 불안 심리가 작용한 결과로 풀이된다.

대한상공회의소는 8일 전국 제조업체 2271곳을 대상으로 올해 2분기 BSI를 조사한 결과 1분기(77)보다 1포인트 하락한 76을 기록했다고 밝혔다. 2021년 3분기 이후 19분기 연속 100 이하에 머물렀다.

BSI가 100 이상이면 해당 분기의 경기를 이전 분기보다 긍정적으로 본 기업이 많다는 의미다. 100 이하면 부정적으로 판단한 기업이 많다는 뜻이다.

수출을 주력으로 하는 제조업체의 2분기 BSI는 70으로 1분기(90)보다 20포인트 떨어졌다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 운송비 상승 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 내수를 주력으로 하는 제조업체의 2분기 BSI는 78로 조사됐다. 1분기엔 74였다.

업종별로 보면 중동 사태 직격탄을 맞은 정유·석유화학의 2분기 BSI가 56으로 1분기(77)보다 21포인트 떨어졌다. 철강·금속은 2포인트 떨어진 64로 집계됐다. 섬유·의류도 63으로 하위권에 머물렀다.

총 14개 조사 대상 업종 가운데 BSI가 100을 넘긴 건 반도체(118)와 화장품(103)뿐이었다. 대한상의는 반도체와 관련해 “글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 호황을 맞은 결과”라고 설명했다. 다만 1분기와 비교해 반도체는 2포인트, 화장품은 18포인트 하락했다.

제조업체들은 올해 상반기 실적에 영향을 미칠 국내외 위험 요소로 원자재·에너지 비용 상승(70.2%)을 가장 많이 꼽았다. 전쟁 등 지정학 리스크(29.8%), 환율 변동성 확대(27.6%), 소비회복 둔화(19.1%), 수출수요 둔화(13.9%)가 뒤를 이었다.

중동 사태 등 외부 위험 요인이 계속되는 상황에서 ‘지난해 말 또는 연초에 계획한 상반기 투자 계획 대비 현재 투자 진행 상황’을 묻는 질문엔 61.1%가 “변동 없이 계획대로 진행하고 있다”고 답했다. “계획보다 축소하거나 지연됐다”고 답한 기업도 35.1%에 달했다.

상반기 투자가 애초 계획보다 축소 또는 지연된 요인으로는 수요 등 시장 상황 악화(26.9%)를 가장 많이 꼽았다. 에너지·원자재 등 생산비용 상승(24.4%), 관세·전쟁 등 통상환경 변화(23.9%), 자금조달 여건 악화(19.9%)라는 응답이 뒤를 이었다.

강민재 대한상의 경제정책팀장은 “반도체 호조에도 통상 불확실성과 중동 사태에 따른 에너지·원자재 가격 상승 압력이 제조업 전반에 부담이 되고 있다”고 설명했다.