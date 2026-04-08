경남 ‘동·서 경제특구’ 확대 추진···신성장 동력 확보

경남도는 지역 균형 발전과 신성장 동력 확보를 위해 경제자유구역(FEZ)의 권역별 확대를 본격화한다고 8일 밝혔다.

동부권은 물류와 관광의 글로벌 거점으로, 서부권은 우주항공 산업의 메카로 육성해 경남의 미래 경제 지도를 새롭게 그리겠다는 구상이다.

확대 사업이 완료되면 경남은 전국 2위 규모인 총 73.4㎢의 경제특구를 보유하며 글로벌 경제 중심지로 도약할 전망이다.

동부권은 ‘트라이포트(Tri-Port, 항만·공항·철도)’ 연계 기능 강화에 집중한다. 김해시 화목동 일원을 북극항로 시대에 대비한 국제 비즈니스 도시로 조성하고, 창원 진해신항의 배후단지 부족 문제에 선제적으로 대응하기 위해 7㎢규모의 물류 용지를 추가 확보할 방침이다.

거제 장목면 일대는 2035년 가덕도신공항 개항에 맞춰 정주와 관광, 산업이 어우러진 복합 배후도시로 개발하며 2028년 하반기 경제자유구역 지정을 신청할 계획이다.

서부권은 우주항공복합도시 조성을 필두로 한 ‘1단계’ 지정을 우선 추진한다. 진주와 사천 일원 4.11㎢를 첨단 기술과 주거·문화가 결합한 ‘직주락(Work, Live, Play)’ 혁신 거점으로 구축한다는 전략이다.

도는 오는 9월 산업통상자원부에 지정 신청서를 제출할 예정이며, 이를 기점으로 남해, 하동, 고성 등 인근 지역까지 단계별 확대를 통해 서부경남 전역의 산업 활성화를 견인한다는 복안이다.

사업의 효율적인 추진을 위해 전담 행정 기구인 ‘서부경남경제자유구역청’ 설립도 병행한다. 경남도는 현행법상 행정기구 분리가 어려운 한계를 극복하기 위해 경제자유구역법 개정과 신규 지정을 동시에 추진하는 ‘투-트랙’ 전략을 채택했다.

이를 위해 지역 정치권과 협력하여 이달 중 관련 법안 발의를 지원하고, 법제처 법령 해석을 통해 실질적인 행정 근거 마련에 총력을 기울일 방침이다.