초등학교 주변 보도·아동보호구역 CCTV 등 추가 설치···어린이안전 시행계획 확정

정부가 초등학교 주변 보도와 아동보호구역 CCTV의 설치 등 안전한 통학로 조성에 올해 약 210억원을 투입한다.

행정안전부는 어린이안전 관리 체계를 구축하기 위해 ‘2026년 어린이안전 시행계획’을 확정했다고 8일 밝혔다. 이번 계획은 ‘어린이 안전관리에 관한 법률’에 따른 ‘제1차 어린이 안전 종합계획(2022~2026)’을 이행하기 위한 세부 추진사항을 담았다.

올해 어린이안전 시행계획은 기존 6대 분야(교통안전·제품 안전·식품 안전·환경안전·이용시설 안전·안전교육)를 강화하고, 지난해 이재명 대통령 지시에 따라 돌봄과 약취·유인 예방 대책을 추가했다.

우선 초등학교 주변 보도 설치(44곳)와 방호울타리 등 교통안전 시설물(104곳) 개선을 위해 재난특교세 등 146억원을 지원하기로 했다. 칠판·게시판 등 학교 교구의 유해 물질 기준과 버튼형·코인형 전지 삼킴 방지 포장 등 안전기준도 마련한다. 전국 어린이급식관리지원센터(238곳)가 어린이집 등 소규모 급식소를 순회 지도하고, 급식 표준모델을 전국으로 확산한다.

무인키즈풀 등 신규 놀이시설에 대한 안전관리 세부 방안을 마련하고, 물놀이형 어린이 놀이시설, 키즈카페 소방시설, 수상레저 시설 등 어린이 이용시설 안전관리 실태도 집중 점검한다. 찾아가는 교통안전교육을 확대(7만1000→7만5000회)하고, 초등학교 생존 수영 교육도 내실화한다.

또 아동보호구역 내 CCTV 1053대 신규 설치를 위해 64억원을 지원한다. 인공지능(AI)을 활용한 유괴 등 위험 탐지 모델도 개발한다. 아울러 초등학생 등하교를 학부모에게 문자로 알리는 서비스를 전국·전 학년으로 확대한다.

윤호중 행안부 장관은 “미래 사회의 주역인 어린이가 건강하고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 우리 사회의 기본적 책무”라며 “정부는 교통안전부터 약취·유인 예방까지, 모든 영역에서 어린이가 충분히 보호받을 수 있도록 어린이안전 시행계획을 차질없이 이행하겠다”고 말했다.