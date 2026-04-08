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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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안양시, 서울대와 인공지능 클러스터 구축 협약

입력 2026.04.08 14:44

안양시 인공지능(AI) 융합 혁신 클러스터 조성을 위한 업무협약. 안양시 제공

안양시 인공지능(AI) 융합 혁신 클러스터 조성을 위한 업무협약. 안양시 제공

경기 안양시는 인공지능(AI) 연구단지 조성 및 서부선 연장 추진을 위해 서울대와 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

협약을 통해 안양시와 서울대는 긴밀한 관·학 협력 체계를 바탕으로 인공지능(AI) 연구거점 구축 공동 추진, 교육·취업 프로그램 통한 인공지능 전문인재 양성, 산학 공동 연구 프로젝트 추진, 서울대 연계 통한 글로벌 리더기업 유치 등을 추진한다. 협약에는 연구시설 건립을 위한 부지 확보 및 기반시설 조성에 관한 사항 등도 포함됐다.

사업은 서울 서부선 연장과 연계해 추진된다. 안양시와 서울대는 관악산을 관통해 서울대와 직결되는 서울 서부선 연장 노선의 경유지인 비산동 일대가 최적 입지라는 상호 판단에 따라 진행된다.

서부선 연장이 이뤄진다면 연구개발 인력 유입과 기업 투자 확대가 촉진되고, 고부가가치 산업생태계 형성이 가속화될 것으로 기대된다고 안양시는 밝혔다.

안양시는 “도시 경쟁력의 핵심은 우수 인재와 첨단기술의 결합”이라며 “뛰어난 인재들이 도전하고 성장할 수 있는 산업·연구 환경을 조성해 안양형 혁신 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

서울대는 “서울대의 우수한 연구 인력 및 인프라, 안양시의 행정적·입지적 강점이 결합하면 글로벌 AI 융합 거점으로 부상할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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