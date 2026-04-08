창간 80주년 경향신문

(주)한화, 한화솔루션 유상증자 120% 초과청약 나서

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한화솔루션의 대주주인 지주사 한화가 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약에 나서기로 했다.

한화 이사회는 이날 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열어 한화솔루션 주주배정 유상증자 참여안건을 의결했다.

한화솔루션 지분 약 36.7%를 보유한 대주주 한화는 사측에 배정된 신주 전량인 2111만8546주에 더해 초과청약 최대한도인 추가 20%의 물량을 추가 인수하기로 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

(주)한화, 한화솔루션 유상증자 120% 초과청약 나서

입력 2026.04.08 14:53

  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한화솔루션

한화솔루션

한화솔루션의 대주주인 지주사 (주)한화가 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약에 나서기로 했다.

한화 이사회는 이날 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열어 한화솔루션 주주배정 유상증자 참여안건을 의결했다. 한화솔루션 지분 약 36.7%를 보유한 대주주 (주)한화는 사측에 배정된 신주 전량인 2111만8546주에 더해 초과청약 최대한도인 추가 20%의 물량을 추가 인수하기로 했다.

한화가 이번에 인수하는 총 주식 수는 2534만2255주로 납입총액은 약 8439억원(주당 3만3300원 잠정 발행가액 기준)이다.

한화 측은 “이사회에 참여한 이사들은 외부 기관의 평가 자료를 토대로 현재 한화솔루션의 내재가치를 산정했을 때 유상증자 참여가 투자 수익성 측면에서 충분히 타당성이 있다고 판단했다”고 밝혔다.

앞서 한화솔루션은 지난달 2조4000억원 규모의 주주배정 후 일반공모 방식의 유상증자안을 발표했다. 이를 두고 주주가치 침해 우려가 거론되자 한화 측도 우려를 불식하기 위해 유상증자에 적극 참여한 것으로 풀이된다.

앞서 지난해 한화에어로스페이스 유상증자 당시 한화에어로스페이스 지분 33.95%를 보유했던 한화는 유상증자 배정 물량에 100%를 인수했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글