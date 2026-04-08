공공기관 2부제 첫날, 허점은 ‘민간 빌딩’에 있었다···서울시 2청사 주차장 절반은 ‘홀수’

민간 소유···주차장도 민간 위탁 운영 단속 어려워 사실상 ‘자율적 참여’ 수준

공공기관 차량 2부제 시행 첫날인 8일 서울시청을 비롯한 공공기관 주차장은 비교적 홀짝제가 잘 지켜지는 모습을 보였다.

다만 서울시가 임차하고 있는 서소문2청사(이도빌딩)는 짝수·홀수 번호와 관계없이 차량이 그대로 진입하고 있었다. 1시간 가까이 지켜봤지만 차단기가 번호판 끝자리에 따라 열리지 않는 등의 일은 발생하지 않았다. 실제 주차된 차량의 절반 가까이는 홀수 번호판을 달고 있었다.

이 빌딩은 4~20층까지 서울시가 임차해 쓰고 있다. 민간 소유 빌딩이고, 주차장 역시 민간 업체가 위탁 운영 중이다. 때문에 차량 2부제 적용을 받는 공공기관이 입주했지만 사실상 자율에 맡기는 분위기였다.

이곳에서 근무하는 한 시청 직원은 “평소에 지하철을 타고 출퇴근을 하기 때문에 차를 가져올 일이 없지만 여기 주차장은 항상 만석이었다”며 “사무실이 본청에 있는 직원들이 아니고서야 굳이 여기 있는 직원들이 2부제를 지킬 필요는 못 느끼는 것 같다”고 말했다.

정부가 내놓은 규정에 따르면 민간 건물주가 주차 통제를 하지 않으면 공공기관이 직접 직원 차량 현황을 파악하고 순찰 등을 통해 차량 운행을 제한해야 한다. 하지만 이날 서울시 직원이 이도빌딩 주차장을 순찰하는 등 단속하는 모습은 찾아볼 수 없었다.

시 관계자는 “민간 기업으로선 주차 요금이 다 수익인데, 들어오지 못하게 할 순 없다”면서 “공무용 차량에 한해 비표를 발부해 2부제를 시행하고 나머지 차량에 대해서는 자율적 5부제 참여를 부탁하고 있다”고 말했다.

한편 서울시청 본관은 비교적 2부제가 잘 지켜지는 분위기였다. 주차장 출입구에서 “들여보내 달라”고 실랑이를 벌이는 모습도 보이지 않았다. 주차장 내부에는 ‘파란 번호판’을 부착한 전기차·수소차가 대부분이었다. 소방 등 공공 업무용 차량도 일부 있었다.

‘가족 배려 주차장’ 구역에는 홀수번호를 단 차량이 다수 목격됐다. 임산부와 미취학 유아·교통 약자 동승 차량은 2부제 제외 대상이기 때문에 출입이 가능하다.

대중교통을 타기 어려워 평소 승용차로 출퇴근하던 일부 구청 직원은 불편을 겪어야 했다.

A구청에 다니는 다둥이 엄마 B씨(48)는 “초등학교에 다니는 자녀 3명을 자가용으로 등교시킨 뒤 집으로 돌아와 차를 주차하고, 택시를 타고 출근했다”고 말했다.

그는 “평소 1시간 걸리는 출근 시간이 택시를 탔음에도 1시간 30분으로 더 늘어났다”면서 “차라리 날짜를 정해 재택근무를 하는 것이 출퇴근 비용과 에너지를 아끼는 데 더 도움이 될 것 같다”고 했다.

시청 청사 안에서 수시로 2부제 안내 방송이 나오는 등 강력한 계도가 이미 있었던 터라 공무원들은 홀짝제를 지키는 분위기이다.

시 관계자는 “공무원이 일반인인 척 주차하다 적발되면 1차로 기관에 통보하고, 징계 조치를 할 수 있어서 현실에서 가져오기 쉽지 않다”면서 “시 차원에서 장애인 직원을 제외하곤 공무원 개인의 정기 주차 등록도 허용하지 않고 있다”고 말했다.