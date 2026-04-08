안규백 장관 “통합사관학교, 서울 아닌 지역에 설립될 것”

“통합사관학교, 지역에 보내는 것을 원칙으로” “하사 급여 4000만원, 중사 급여 5000만원 될 것” GOP 경계작전 “지역 방어개념으로 바꾸겠다”

안규백 국방부 장관이 육·해·공군 사관학교를 통합하는 통합사관학교는 서울이 아닌 지역에 설립될 것이라고 밝혔다. 통합사관학교 지역 설립은 지역균형발전을 꾀하는 이재명 정부의 기조가 반영된 것으로 풀이된다.

안 장관은 지난 7일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 기자간담회에서 통합사관학교 위치에 대해 “기본적으로 지역에 보내는 것을 원칙으로 한다”고 밝혔다. 안 장관은 한국국방연구원이 진행하는 용역 연구 결과가 이달 중순에 나오는 대로 정확한 위치를 발표하겠다고 말했다.

안 장관은 “지금 지역이 소멸되고 있고, 또 그 일환으로 여러 가지 고민을 많이 하고 있다”며 “일각에선 (지역에 설립할 경우) 우수 자원이 오겠냐는 말도 한다. 여러 가지 복합적으로 고려할 것”이라고 말했다.

앞서 지난 1월 민·관·군 합동 특별자문위원회는 육·해·공군 사관학교를 통합해 국군사관대학교를 신설하는 안을 제안하면서, 그 위치는 서울이 현실적이라는 입장을 내비친 바 있다. 현재 육군 사관학교는 서울시 노원구, 해군 사관학교는 경남 창원시 진해구, 공군 사관학교는 충북 청주시 상당구에 있다.

안 장관은 통합사관학교를 설립하려는 취지가 “우수한 인재 양성”에 있다고 설명했다. 안 장관은 “몇년 전부터 과거보다 낮은 성적을 가지고 (사관학교에) 입학한 인원들이 꽤 많다”며 “우수한 엘리트가 전쟁 지휘를 하고, 결심을 내려야 하는데 상당히 여러 가지 제한 조건이 많이 대두되는 게 현실”이라고 말했다. 안 장관이 언급한 제한 조건은 학령인구 감소와 사관학교 규모 등이다.

안 장관은 “통합사관학교를 통해 먼저 좋은 인재를 뽑고, 그다음에 우수한 교수들을 집중시켜서 (통합사관학교를) 확대시키는 구상을 하고 있다”고 말했다. 그러면서 “1·2학년은 기초교양 과정을 거치고, 3·4학년은 각 육·해·공사에서 심화학습을 거칠 것”이라고 했다.

안 장관은 2029년까지 부사관과 초급 간부의 처우를 “중견기업 이상 수준의 대접과 그 이상의 급여복지를 해주겠다”고 밝혔다. 안 장관은 관련 예산을 재정 당국과 협의하고 있다면서 “이렇게 되면 하사(급여)는 약 4000만원, 중사는 5000만원, 상사는 6000~7000만원이 될 것으로 예상한다”고 말했다.

안 장관은 이밖에 전방부대 일반전초(GOP) 경계 작전 개념을 “지역 방어개념으로 바꾸겠다”고 밝혔다. 안 장관은 “현재 GOP 선상에는 2만2000명이 있는데, 과학화 시스템을 구축해서 약 6000명 정도를 GOP 선상에 경계 병력으로 하고, 나머지 1만6000명 이상을 후방으로 해서 상황 발생했을 때 바로 GOP에 투입할 수 있는 계획을 갖고 있다”고 밝혔다. 군 내부에서는 GOP 라인을 중심으로 한 선 개념의 경계 작전을 면 개념으로 바꿔야 한다는 주장이 줄곧 제기돼왔다.