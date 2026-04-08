미·이란 휴전 합의 앞두고 긴박했던 10시간···“파키스탄, 중국 등 중재국 치열한 외교적 노력”

미국과 이란이 휴전 협상에 극적으로 합의한 배경에는 파키스탄과 중국 등 중재국의 외교적 노력이 주요했던 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전 시한을 12시간 앞두고 이란을 향한 강경 발언을 쏟아낸 후 한때 긴장이 고조됐으나, 파키스탄과 중국 등 중재국 관리들의 이어진 접촉으로 합의에 이르렀다는 정황이 전해지고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 이란 관리 3명을 인용해 “파키스탄의 치열한 외교적 노력과 주요 동맹국인 중국의 막판 개입 끝에 2주간의 휴전 제안을 수락했다”고 보도했다.

트럼프 대통령은 협상 시한 12시간 전인 이날 오전 8시에 트루스소셜을 통해 “오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 밝힌 후 급박한 상황은 이어졌다. 트럼프 대통령의 압박 이후 이란 측이 중재국을 통한 간접 협상까지 중단했다는 보도가 나오기도 했다.

하지만 트럼프 대통령의 대이란 위협에도 불구하고 물밑 접촉은 계속 이어졌던 것으로 알려졌다. J D 밴스 미국 부통령이 헝가리에서 파키스탄과 계속 소통을 이어갔다고 미 온라인 매체 액시오스는 전했다.

이날 정오쯤부터 양측은 협상에 합의하는 방향으로 의견을 모은 것으로 알려졌다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 오후 3시쯤 트럼프 대통령에게 협상 시한을 2주간 연장해 줄 것을, 이란에는 2주간 호르무즈 해협을 개방해줄 것을 엑스를 통해 촉구했다. 샤리프 총리는 “전쟁의 평화적 해결을 위한 외교적 노력은 꾸준하고 강력하게 진행되고 있으며 가까운 시일 내에 성과를 거둘 가능성이 있다”고 덧붙였다.

샤리프 총리의 제안 이후 트럼프 대통령은 강경파 측근들로부터 이를 거부하라는 전화와 문자 메시지 등을 받은 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령과 대화를 나눈 이들은 결정을 내리기 1~2시간 전까지도 그가 제안을 거절할 것이라 믿고 있었던 것으로 전해졌다.

NYT에 따르면 트럼프 대통령은 이란과의 휴전 합의 발표 직전에 아심 무니르 파키스탄 육군 참모총장, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 각각 통화했다. 무니르 참모총장은 이란 군부와 연줄이 있으며 미·이란 사이 중재자 역할을 해온 인물로 알려져 있다. 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화에서는 이스라엘이 휴전을 지킬 것을 약속받았다고 액시오스는 전했다.

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자도 합의를 최종 승인하는 등 의사 결정 과정에 주요하게 개입했다. 한 소식통은 액시오스에 “전날과 오늘 내려진 모든 주요한 결정은 하메네이를 거쳐야 했다”며 “그의 승인이 없었다면 합의는 성사되지 않았을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분쯤 휴전 합의를 알리는 게시글을 트루스소셜에 올렸고 게시 15분 만에 미군은 철수 명령을 받았다. 트럼프 대통령이 이란을 향해 극단적인 위협을 쏟아낸 지 10시간 만에 양국이 합의에 다다른 것이다.

이란의 핵심 동맹국으로 꼽히는 중국이 이란을 설득한 것도 협상 상황에 영향을 미친 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 이날 AFP통신과 인터뷰에서 “중국이 이란을 설득해 협상 테이블로 이끌었다고 믿는다”고 말했다. 류펑위 중국 외교부 대변인은 “중국은 휴전과 분쟁 종식을 위해 노력해 왔다”며 “관련 당사자들이 평화의 기회를 포착하고, 대화를 통해 의견 차이를 해소하고 조속히 분쟁을 끝내기를 바란다”고 CNN에 말했다.

중국은 2023년 이란과 사우디아라비아가 7년 만에 외교 관계를 정상화하는 과정에서도 중재자 역할을 한 바 있다.