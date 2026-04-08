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걸프 6개국·요르단 대사들 “한국에 중동산 원유 최우선 공급 노력”

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본문 요약

걸프협력이사회 소속 6개국 및 요르단의 주한 대사들이 8일 한국에 중동산 원유를 최우선 공급할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

국회 외교통일위원장인 김석기 국민의힘 의원은 이날 오전 국회 본관 외통위 소회의실에서 GCC 및 요르단 대사와 면담한 뒤 이같이 밝혔다.

김 의원에 따르면 GCC 및 요르단 대사는 면담에서 "GCC와 요르단은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 당사국이 아닌데 이란의 일방적인 공격으로 공항, 항만, 주거지역, 산업단지 등 민간 시설이 큰 피해를 봤다"며 "있을 수 없는 만행"이라고 비판했다.

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걸프 6개국·요르단 대사들 “한국에 중동산 원유 최우선 공급 노력”

입력 2026.04.08 15:21

수정 2026.04.08 15:28

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  • 이보라 기자

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걸프협력이사회(GCC) 소속 국가 대사들과 요르단 대사 등 중동 지역 7개국 주한 대사들이 8일 국회 외교통일위원회에서 외통위원들과 면담하기 위해 회의실로 들어서고 있다. 연합뉴스

걸프협력이사회(GCC) 소속 국가 대사들과 요르단 대사 등 중동 지역 7개국 주한 대사들이 8일 국회 외교통일위원회에서 외통위원들과 면담하기 위해 회의실로 들어서고 있다. 연합뉴스

걸프협력이사회(GCC) 소속 6개국(사우디아라비아·아랍에미리트연합·쿠웨이트·카타르·오만·바레인) 및 요르단의 주한 대사들이 8일 한국에 중동산 원유를 최우선 공급할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

국회 외교통일위원장인 김석기 국민의힘 의원은 이날 오전 국회 본관 외통위 소회의실에서 GCC 및 요르단 대사와 면담한 뒤 이같이 밝혔다.

김 의원에 따르면 GCC 및 요르단 대사는 면담에서 “GCC와 요르단은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 당사국이 아닌데 이란의 일방적인 공격으로 공항, 항만, 주거지역, 산업단지 등 민간 시설이 큰 피해를 봤다”며 “있을 수 없는 만행”이라고 비판했다.

이들은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대해서도 “세계 경제에 막대한 피해를 입히고 있다”며 “통행료를 받겠다거나 통과하는 선박을 공격하는 일은 있을 수 없는 일”이라 규탄했다고 김 의원은 전했다. 이들은 “한국도 국제사회의 규탄에 동참해주길 바란다”고 요청했다.

김 위원장을 비롯해 면담에 참석한 여야 외통위원들은 GCC 및 요르단 대사와 조속히 전쟁이 종식돼 호르무즈 해협에서의 자유로운 항행이 이뤄지도록 노력하고 이후에도 양측 국회 간 교류를 활성화하자는 데 뜻을 모았다. 외통위원들은 중동에 체류하던 한국인들이 대피하는 과정에 도움을 준 아랍에미리트연합(UAE)과 카타르에 감사의 뜻을 전했다.

이날 면담에는 김 위원장과 이용선 더불어민주당 의원, 외통위 야당 간사인 김건 국민의힘 의원, 김준형 조국혁신당 의원이 참석했다. GCC에서는 압둘라 사이프 알 누아이미 주한 UAE 대사, 칼리드 알 하마르 주한 카타르 대사, 사우드 하산 알 누수프 주한 바레인 대사, 암마르 압둘하페드 마아라피 주한 쿠웨이트 대리대사, 파하드 모하메드 바라카 주한 사우디 대리대사, 림 알리 알 시야비 주한 오만 대리대사가 참석했다. 요르단의 아살 알-탈 주한 대사도 자리했다.

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