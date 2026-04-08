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본문 요약

이나영 정의기억연대 이사장이 8일 서울 종로구 옛 일본대사관 인근에서 열린 1747차 '일본군성노예제 문제 해결을 위한 수요시위'에 참석해 고별사를 전했다.

최근 김병헌 위안부법폐지운동 대표가 구속되자 정의연은 소녀상 인근 바리케이드 철거를 추진했고, 경찰은 매주 수요시위 때 소녀상 인근을 일시 개방하기로 했다.

일본군 '위안부' 피해자 모욕 시위를 주도하던 극우 성향 단체 대표가 구속되면서 '평화의소녀상'에 쳐져 있던 바리케이드가 1일부터 수요시위 중에는 잠시 철거된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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임기 마치는 이나영 정의연 이사장, 수요시위서 고별 인사···“‘정의연 사태’ 위기 속 함께 싸워주셔서 감사”

입력 2026.04.08 15:32

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이나영 정의기억연대 이사장이 8일 서울 종로구 옛 일본대사관 인근에서 열린 1747차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에 참석해 주간보고에서 퇴임 소회를 밝히고 있다. 김태욱 기자

이나영 정의기억연대 이사장이 8일 서울 종로구 옛 일본대사관 인근에서 열린 1747차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에 참석해 주간보고에서 퇴임 소회를 밝히고 있다. 김태욱 기자

이나영 정의기억연대(정의연) 이사장이 8일 서울 종로구 옛 일본대사관 인근에서 열린 1747차 ‘일본군성노예제 문제 해결을 위한 수요시위’에 참석해 고별사를 전했다. 이 이사장은 오는 30일 6년간의 임기를 마치고 퇴임한다.

이 이사장은 이날 수요시위 현장에서 고별사를 겸한 주간보고를 하며 임기 중 불거진 이른바 ‘정의연 사태’에 대한 입장을 밝혔다.

이 이 시장은 2020년 4월 국회의원 비례대표 출마를 위해 사퇴한 윤미향 전 이사장의 후임으로 선출됐다. 이후 윤 전 이사장이 정의연 후원금을 유용했다는 의혹이 제기됐고 윤 전 이사장은 검찰 수사를 받아 기소됐다. 검찰의 무리한 수사라는 비판도 나왔지만 윤 전 이사장은 2023년 2월 일부 혐의에 대해 유죄가 확정됐다. 이 사태는 극우단체가 ‘일본군 위안부’ 운동 진영을 전면적으로 공격하는 계기가 됐다.

[뉴스 깊이보기]‘정의연 후원금 유용 의혹’ 3년, 한국사회에 무엇을 남겼나

정의기억연대(옛 한국정신대문제대책협의회) 후원금을 유용한 혐의 등으로 기소된 윤미향 무소속 의원(59)이 지난 10일 1심에서 벌금 1500만원을 선고받았다. 재판부는 기소된 8개 혐의 중 업무상 횡령죄만 일부 인정했다. 사건은 2020년 5월 일본군 ‘위안부’ 피해자인 이용수 할머니가 윤 의원의 기부금 횡령 의혹을 제기하면서 시작됐다. 법원의 판단과...

https://www.khan.co.kr/article/202302121727001#ENT

이 이사장은 “취임과 동시에 제가 마주한 사실은 참으로 참혹했다”며 “검찰의 무자비한 압수수색과 먼지털이식 수사, 언론의 악의적 가짜뉴스, 그리고 한국사회 전반의 마녀사냥 집중포화를 한꺼번에 감당해야 했다”고 말했다. 그는 “단순히 한 시민단체를 향한 공격이 아니라 일본군 성노예제 문제 해결 운동의 정당성을 흔들고 피해자의 명예를 훼손하며, 시민사회의 신뢰·연대를 무너뜨리려는 전면적 공격이었다”고 말했다.

이 이사장은 “위기 속에서 정의연은 단순한 시민단체가 아니라 피해생존자들의 용기와 국내외 시민사회의 연대가 축적된 그 역사 자체라는 사실을 깨달았다”며 “오히려 거센 공격의 파고 속에서 운동의 의미를 다듬고 조직을 재정비해 국내외 연대를 확장해 새로운 성과를 일궜다”고 했다. 이 이사장은 “(그 과정에서)함께 버텨주시고, 싸워주시고, 지켜주신 모든 분께 감사드린다”며 발언을 마쳤다.

이날 수요시위는 지난 1일에 이어 ‘평화의 소녀상’ 인근에 설치됐던 경찰 바리케이드가 철거된 상태로 진행됐다. 경찰은 극우 성향 단체의 훼손 우려 등을 이유로 2020년부터 소녀상에 바리케이드를 설치해왔다. 최근 김병헌 위안부법폐지운동 대표가 구속되자 정의연은 소녀상 인근 바리케이드 철거를 추진했고, 경찰은 매주 수요시위 때 소녀상 인근을 일시 개방하기로 했다.

6년여만 ‘바리케이드 밖’ 나온 소녀상···정의연 “역사 부정 카르텔 아직 공고”

일본군 ‘위안부’ 피해자 모욕 시위를 주도하던 극우 성향 단체 대표가 구속되면서 ‘평화의소녀상’에 쳐져 있던 바리케이드가 1일부터 수요시위 중에는 잠시 철거된다. 2020년 6월 극우 단체의 집회장소 선점 등을 이유로 정의기억연대(정의연)가 요청해 설치된 지 약 6년 만에 소녀상이 몇시간 동안이나마 자유로운 모습을 찾게 됐다. 정의연은 1일 낮 12시...

https://www.khan.co.kr/article/202604011522001

이날 수요시위 주관단체였던 ‘시민모임 독립’은 소녀상을 보라색 종이꽃과 양초 등으로 꾸미고 집회를 열었다. 단체 관계자는 “(보라색 꽃에)시련과 고통에도 굴하지 않고 품위를 잃지 않는다는 의미를 담았다”고 설명했다.

‘1747차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’ 주관단체인 ‘시민모인 독립’이 8일 개방된 서울 종로구 평화의 소녀상을 종이꽃 등으로 장식해뒀다. 김태욱 기자

‘1747차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’ 주관단체인 ‘시민모인 독립’이 8일 개방된 서울 종로구 평화의 소녀상을 종이꽃 등으로 장식해뒀다. 김태욱 기자

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