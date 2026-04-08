민주 전북지사 경선 ‘대납 의혹’ 정면충돌…안호영 “중대결심” 배수진

당 지도부 ‘이원택 무혐의’ 판단에 경선 강행···안 “재감찰 없으면 경선 참여 무의미”

더불어민주당이 ‘식사비 대납 의혹’ 논란 속에서도 전북지사 경선을 예정대로 강행하면서 경선 정당성을 둘러싼 당내 갈등이 격화하고 있다. 경쟁 후보인 안호영 의원은 당의 무혐의 판단을 ‘꼬리 자르기식 미봉책’이라며 ‘중대한 결심’을 예고했다.

강준현 민주당 수석대변인은 8일 대구 현장 최고위원회의 직후 브리핑에서 “윤리감찰단 조사 결과, 현재까지 이원택 의원 개인의 직접적 혐의는 확인되지 않았다는 보고를 받았다”며 “전북지사 후보 경선은 계획대로 진행한다”고 밝혔다.

지도부는 이날 비공개회의에서 윤리감찰단으로부터 결과를 보고받은 뒤 일정 유지를 결정했다. 회의 과정에서 소명 절차의 충실성 등을 이유로 추가 조사가 필요하다는 이견이 제기됐으나, 정청래 대표 등 지도부는 경선 강행으로 결론을 내렸다. 다만 의혹의 직접 행위자로 지목된 김슬지 전북도의원에 대해서는 감찰을 이어가기로 했다.

안 의원은 이날 오후 전북도의회에서 긴급 기자회견을 열고 “감찰 지시부터 결과 발표까지 하룻밤밖에 걸리지 않은 석연치 않은 판단”이라며 정면 반발했다. 안 의원은 “이 의원에게는 면죄부를 주면서 비용을 부담한 청년 정치인만 추가 감찰하는 것은 책임을 전가하는 전형적인 꼬리 자르기”라며 재감찰과 경선 중단을 요구했다. 이어 “요구가 수용되지 않으면 중대한 결심을 할 수밖에 없다”고 밝혀 사실상 경선 불참 가능성까지 시사했다.

이원택 의원 역시 기자회견을 통해 의혹을 전면 부인했다. 이 의원은 “수행원 포함 4명분 식사비 15만 원을 현장에서 현금으로 직접 지불했다”며 “경찰은 즉각 디지털 포렌식과 CCTV 확보를 통해 진실을 밝혀달라”고 요구했다. 반면 안 의원 측은 “식당 측은 현금 결제를 받은 사실이 없다고 진술하고 있다”며 팽팽히 맞섰다.

특히 결제 과정에서 도의회 기획행정위원회 법인카드가 이른바 ‘쪼개기’ 방식으로 사용된 정황이 드러나면서 공직선거법상 제3자 기부행위 위반 여부가 핵심 쟁점으로 부상했다.

전북경찰청은 고발 내용을 토대로 사실관계 확인에 착수했다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV와 결제 자료 등을 확보해 경위를 규명할 방침이다. 경찰 관계자는 “신속하고 공정하게 수사하겠다”고 밝혔다.

당내 청년층의 반발도 이어지고 있다. 청년당원 의견모임인 ‘파동’은 이날 성명을 통해 “이 의원이 술자리 비용 지불을 정치적 기반이 취약한 청년 여성 정치인에게 전가했다는 의혹은 기득권 정치가 청년을 어떻게 소모품으로 활용하는지 보여주는 사례”라고 비판했다. 이들은 “자신의 허물을 덮기 위해 청년에게 책임을 떠넘기는 행위는 청년 세대의 정치 참여 의지를 꺾는 일”이라며 중앙당의 판단을 촉구했다.

이번 경선은 김관영 전북지사가 대리운전비 제공 의혹 등으로 제명된 이후 안호영·이원택 의원 간 양자 대결로 재편된 상태다. 투표는 8일부터 10일까지 사흘간 진행된다. 사법 리스크가 해소되지 않은 상황에서 경선이 개시됨에 따라 수사 결과에 따른 경선 효력 논란 등 후폭풍이 불가피할 전망이다.