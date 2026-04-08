[속보]북한 “왕이 중국 외교부장, 9~10일 방북”

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 오는 9일과 10일 이틀간 북한을 방문한다.
조선중앙통신은 8일 “조선민주주의인민공화국 외무성의 초청에 따라 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕의 동지가 4월9일부터 10일까지 우리나라를 방문하게 된다”고 보도했다.
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입력 2026.04.08 16:14
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왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 오는 9일과 10일 이틀간 북한을 방문한다.
조선중앙통신은 8일 “조선민주주의인민공화국 외무성의 초청에 따라 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕의 동지가 4월9일부터 10일까지 우리나라를 방문하게 된다”고 보도했다.
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