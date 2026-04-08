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경찰, 50대 장모 살해하고 유기한 사위 신상공개···9일 송치

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본문 요약

50대 장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 유기한 사위의 신상정보가 8일 공개된다.

경찰은 당일 오후 주변 폐쇄회로TV 분석 등을 통해 조씨와 아내 최씨 등 2명을 긴급체포했다.

경찰은 오는 9일 존속살해·사체유기·상해 등 혐의로 사망한 여성의 사위 조씨와 아내 최씨를 송치할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

경찰, 50대 장모 살해하고 유기한 사위 신상공개···9일 송치

입력 2026.04.08 16:38

수정 2026.04.08 16:51

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  • 백경열 기자

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여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

50대 장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방(캐리어)에 담아 유기한 사위의 신상정보가 8일 공개됐다.

대구경찰청은 이날 신상정보 공개심의위원회를 열고 피의자 조재복(26)의 이름과 나이, 사진 등을 30일간 대구청 누리집에 공개했다고 밝혔다.

심의 결과 범행의 잔인성 및 피해의 중대성이 인정되고 범행의 증거가 충분한 점, 범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 신상 공개의 필요성이 인정됐다. 범행에 가담(사체유기)한 아내 최모씨(26)는 공개 대상에서 제외됐다.

조씨는 지난달 18일 대구 중구 오피스텔형 신혼 원룸에서 함께 살던 장모 A씨(54)를 손과 발로 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받고 있다.

경찰은 사건 발생 약 2주 후인 지난달 31일 신천변에서 해당 캐리어가 발견된 직후 수사에 나섰다. 경찰은 당일 오후 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 조씨와 아내 최씨 등 2명을 긴급체포했다.

경찰은 오는 9일 존속살해·사체유기·상해 등 혐의로 사망한 여성의 사위 조씨와 아내 최씨를 송치할 예정이다.

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