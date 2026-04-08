창간 80주년 경향신문

경북, 비료값 상승 대응 69억원 긴급 투입···농가 부담 80% 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경북, 비료값 상승 대응 69억원 긴급 투입···농가 부담 80% 지원

입력 2026.04.08 16:48

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 중동 사태에 따른 무기질 비료 가격 상승으로 어려움을 겪는 농가의 부담을 줄이기 위해 69억원을 긴급 투입해 가격 인상분의 최대 80%를 지원한다고 8일 밝혔다.

이번 지원은 통합 구매를 통해 공급되는 무기질 비료 가격 상승분의 80% 이내를 사전에 차감하는 방식으로 이뤄진다. 최근 2년간 무기질 비료 구매 실적이 있는 농업경영체가 대상이다.

지원 물량은 8만6408t 규모다. 경북도는 지난해 추경예산을 편성한 후 이 사업을 시행했으나 올해는 중동 사태에 따른 농가의 경영 부담 완화를 위해 예산 편성 전에 미리 69억원을 지원하기로 했다.

최근 중동 지역 정세 불안 등으로 국제 원자재 가격 변동성이 커지면서 비료 원료 가격도 급등하고 있다. 한국농촌경제연구원에 따르면 2026년 4월 기준 중동 지역 요소 수출가격은 t당 670달러로 전월 대비 38.1%, 전년 동월 대비 172.3% 상승했다.

경북도는 무기질 비료 지원과 함께 유기질 비료와 토양개량제 지원도 확대한다. 유기질 비료 지원사업에는 333억원을 투입해 혼합유박 등 41만7000t을 공급하고, 토양개량제 공급사업에는 137억원을 들여 규산질비료 등 3종 7만t을 지원할 예정이다.

이와 함께 농업용 면세유 가격 상승에 대응해 정부에 관련 예산 확대를 건의하는 등 농가 부담 완화를 위한 대응도 병행하고 있다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “국제 정세 불안과 원자재 가격 상승으로 농업인의 경영 부담이 커지고 있다”며 “비료 지원이 현장에 실질적인 도움이 되도록 하고, 농자재 수급과 가격 동향도 지속적으로 점검해 대응하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글