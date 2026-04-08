경북, 비료값 상승 대응 69억원 긴급 투입···농가 부담 80% 지원

경북도는 중동 사태에 따른 무기질 비료 가격 상승으로 어려움을 겪는 농가의 부담을 줄이기 위해 69억원을 긴급 투입해 가격 인상분의 최대 80%를 지원한다고 8일 밝혔다.

이번 지원은 통합 구매를 통해 공급되는 무기질 비료 가격 상승분의 80% 이내를 사전에 차감하는 방식으로 이뤄진다. 최근 2년간 무기질 비료 구매 실적이 있는 농업경영체가 대상이다.

지원 물량은 8만6408t 규모다. 경북도는 지난해 추경예산을 편성한 후 이 사업을 시행했으나 올해는 중동 사태에 따른 농가의 경영 부담 완화를 위해 예산 편성 전에 미리 69억원을 지원하기로 했다.

최근 중동 지역 정세 불안 등으로 국제 원자재 가격 변동성이 커지면서 비료 원료 가격도 급등하고 있다. 한국농촌경제연구원에 따르면 2026년 4월 기준 중동 지역 요소 수출가격은 t당 670달러로 전월 대비 38.1%, 전년 동월 대비 172.3% 상승했다.

경북도는 무기질 비료 지원과 함께 유기질 비료와 토양개량제 지원도 확대한다. 유기질 비료 지원사업에는 333억원을 투입해 혼합유박 등 41만7000t을 공급하고, 토양개량제 공급사업에는 137억원을 들여 규산질비료 등 3종 7만t을 지원할 예정이다.

이와 함께 농업용 면세유 가격 상승에 대응해 정부에 관련 예산 확대를 건의하는 등 농가 부담 완화를 위한 대응도 병행하고 있다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “국제 정세 불안과 원자재 가격 상승으로 농업인의 경영 부담이 커지고 있다”며 “비료 지원이 현장에 실질적인 도움이 되도록 하고, 농자재 수급과 가격 동향도 지속적으로 점검해 대응하겠다”고 말했다.