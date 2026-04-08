정청래 “하정우 AI수석 삼고초려 중…조만간 공식 출마 요청할 것”

정청래 더불어민주당 대표가 8일 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마 가능성이 거론되는 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석에 대해 “당에서 공식으로 출마를 요청할 날이 조만간 있을 것”이라고 말했다. 민주당이 하 수석 영입을 추진하는 상황이라고 공식적으로 확인한 것이다.

정 대표는 이날 경북 상주시 포도 농가에서 민생 현장 체험을 마치고 기자들과 만나 ‘조승래 사무총장이 최근 하 수석을 따로 만났다고 하는데 진도가 어디까지 나갔나’라는 질문에 “조만간 저도 하 수석을 만날 생각”이라며 이같이 답했다.

정 대표는 “김부겸 전 국무총리를 삼고초려 하듯이 지금 (하 수석을) 삼고초려하고 있다”며 “공을 들이고 있다”고 말했다. 정 대표를 비롯한 당 지도부가 김 전 총리의 대구시장 출마를 거듭 설득해 끌어낸 것처럼 하 수석의 부산 북구갑 출마를 추진하고 있다는 뜻으로 풀이된다.

부산 북갑은 전재수 민주당 의원의 지역구로 전 의원이 부산시장 후보로 최종 선출될 경우 오는 6월 보궐선거가 열린다. 전 의원은 하 수석의 북구갑 출마를 거듭 요청해왔다. 전 의원은 지난 2일 부산시장 출마 선언에서 “새로운 접근 방식과 자세와 태도를 가진 새로운 세대의 등장을 기대하고 있다”며 “예를 들면 하 수석 같은 분들”이라고 말했다.

하 수석은 최근 부산 북갑 출마 가능성을 열어두는 발언을 계속해왔다. 그는 전날 KBS 라디오에서 “당이 (출마를) 굉장히 강력하게 요구하고 있는 상황”이라며 “마지막 최종 결정은 당연히 인사권자인 대통령이시다”라고 말했다. 이재명 대통령의 결정에 따르겠다는 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.

부산 출신의 하 수석은 전 의원의 구덕고 후배다. 하 수석은 지난 6일 YTN 라디오에서 “북구에서 나고 자랐다”며 “북구갑 선거구가 제가 늘 매일 놀던 곳”이라고 지역에 대한 애정을 드러냈다. 그는 “앞으로 무슨 일이 생길지 예측 불가능하다”며 “(출마) 고민을 안 할 수는 없다”고도 했다.