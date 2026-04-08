차병원 난임센터, 기존 호르몬 치료 반응 없던 난임 환자에게 미성숙 난자 이용해 임신 성공

일반적인 체외수정 방식으로 배아 생성이 어려운 환자에게 호르몬 주사 없이 미성숙 난자를 체외 배양하는 치료를 적용해 임신에 연달아 성공한 사례가 나왔다.

잠실차병원과 일산차병원 난임센터는 8일 ‘미성숙 난자 체외 배양’(IVM)의 일종인 ‘CAPA-IVM’으로 난임치료에 성공한 사례를 발표했다. 의료진은 이 치료가 매일 반복되는 호르몬 주사의 고통과 부작용으로 어려움을 겪는 난임 환자들에게 대안이 될 수 있다고 밝혔다.

잠실차병원 난임센터는 다낭성난소증후군으로 자연임신이 어려웠던 A씨(32)에게 CAPA-IVM 치료를 적용해 임신과 출산에 성공했다. 다낭성난소증후군 환자는 과배란 유도 시 난소과자극증후군 위험이 높아 기존 시험관 시술 과정에서 치료 부담이 큰 경우가 많다. A씨 역시 이러한 위험을 고려해 호르몬 자극을 최소화하는 CAPA-IVM 치료를 선택해 두 차례 시술을 받았다. 이후 자궁경 시술로 자궁 내 환경을 개선한 뒤 지난해 1월 동결배아이식을 시행해 임신에 성공했고, 같은 해 9월 건강한 남아를 출산했다.

일산차병원 난임센터는 호르몬 치료에 반응하지 않아 성숙 난자를 얻기 어려웠던 환자에게 CAPA-IVM 치료를 진행해 임신에 성공한 사례를 처음으로 확인했다. 이번에 임신에 성공한 B씨(37)는 5차례 이상 호르몬 자극 치료를 받았음에도 불구하고 성숙 난자가 생기지 않아 난임 치료에 어려움을 겪어왔다. 이에 호르몬 자극에 의한 과배란 유도 없이 채취한 미성숙 난자의 핵과 세포질의 성숙에 시간차를 주어 안정적으로 성숙·배양하는 CAPA-IVM을 시행했다. 여기에 피에조(Piezo) 미세 정밀 수정 기술을 이용한 미세수정(ICSI)을 결합해 난자 손상을 최소화하고 수정 과정에서 안정성을 높였다. 그 결과 배아 형성에 성공했고, 태아의 심장 박동을 초음파로 확인했다. A씨는 현재 임신 안정기에 접어들어 정기적인 산전 진료를 받으며 건강하게 임신을 유지하고 있다.

의료진은 다낭성난소증후군 환자와 반복적인 호르몬 자극 치료에도 성숙 난자를 확보하지 못했던 환자 등 기존 난임 치료가 어려웠던 환자군에게 CAPA-IVM을 통해 임신 성과가 확인됐다는 점에서 의미가 있다고 밝혔다. CAPA-IVM은 기존의 IVM에 전성숙 단계를 추가해 난자의 세포 내 신호 전달과 성숙 과정을 보다 생리적으로 조절하는 것이 특징이다. 난자의 수보다는 질과 발달 환경 개선에 초점을 둔 차세대 IVM 기술로, 반복적인 시험관 시술에도 배아의 질이 기대에 미치지 못하는 환자나 호르몬 주사 부담이 큰 난임 환자들에게 새로운 치료 가능성을 제시하고 있다.

이학천 잠실차병원 원장은 “과거보다 진일보된 배양 기술로 그동안 IVM의 한계점들을 극복할 수 있게 되었다”고 말했다.