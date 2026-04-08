미·이란 ‘2주 휴전’…파국 닫고 호르무즈 연다

시한 90분 앞두고 극적 합의

전쟁 발발 6주 만에 폭격 중단

트럼프·이란 서로 “우리 승리”

조건 이견 여전, 종전까진 험로

미국과 이란이 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령의 최후통첩 시한을 90분가량 앞둔 시점에 극적으로 2주간의 휴전에 합의했다. 미국의 이란 기반시설 초토화 등 최악의 시나리오는 피했지만 양측이 원하는 종전 조건의 간극이 커 추후 평화 협정을 이끌어내는 과정이 순탄하지 않을 것으로 전망된다.



트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 조건으로 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”며 “이것은 양측 모두가 참여하는 휴전이 될 것”이라고 밝혔다. 그는 “우리는 이미 모든 군사적 목표를 초과달성했으며 이란과의 장기적인 평화, 중동 평화에 관한 결정적 합의에 매우 근접해 있다”면서 “이란으로부터 받은 10개 조항 제안서가 협상 토대로 삼기에 충분히 실현 가능하다고 판단한다”고 말했다.



아바스 아라그치 이란 외교장관도 성명을 내고 “이란에 대한 공격이 중단된다면 우리 군은 방어 작전을 중지할 것”이라며 “호르무즈를 통한 안전한 통항은 이란군과의 조율 및 기술적 제반 사항에 대한 충분한 고려를 통해 가능해질 것”이라고 밝혔다. 이번 휴전안은 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 승인을 받았다고 뉴욕타임스가 이란 관리들의 말을 인용해 전했다. 이로써 지난 2월28일 시작된 전쟁은 10여개국에서 약 2300명의 사망자를 낸 후 약 6주 만에 포성을 멈추게 됐다.



트럼프 대통령은 AFP통신에 “100% 완벽한 미국의 승리”라면서 “농축 우라늄 문제도 완벽하게 처리될 것”이라고 말했다. 이란 최고국가안보회의는 성명을 내고 “이란 국민은 다시 한번 영광스러운 승리를 거뒀다”며 이란이 제시한 10개 조항 협상안을 미국이 수용했다고 주장했다.



미국은 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 이란과의 대면 회담 준비에 들어갔다고 CNN이 보도했다.



이란의 핵 프로그램 폐기, 호르무즈 해협 재개방 등이 회담의 주요 쟁점이 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령이 트루스소셜에서 “미국은 호르무즈의 통행 정체 문제를 돕게 될 것이다. 큰돈이 벌릴 것”이라고 말한 것으로 미뤄, 이란이 이번 전쟁 기간 신설한 호르무즈 통행료 체계가 휴전 중 또는 종전 후에도 유지될 수 있다는 전망이 나온다.

