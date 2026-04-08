이란 “여전히 방아쇠에 손 얹고 있다” 종전엔 선 그어

“미, 10대 종전안 모두 수용” 주장 트럼프 “향후 협상 기반” 온도차 호르무즈 개방·휴전 시점도 이견 확전 피했지만 전쟁 불씨는 여전

이란이 7일(현지시간) 미국과 2주간 휴전에 합의했지만 휴전이 곧 종전은 아니라는 점을 강조했다. 확전으로 이어질 최악의 상황은 일단 피했지만 언제든 분쟁이 재점화할 수 있다는 여지를 남겼다.



이란 최고국가안보회의는 이날 성명에서 “전쟁 목표를 거의 모두 달성했고 적을 역사적으로 참담한 패배에 몰아넣었다는 기쁜 소식을 이란 국민에게 전한다”고 밝혔다. 최고국가안보회의는 이어 “우리는 여전히 방아쇠에 손을 얹고 있으며 적이 조금이라도 오판하면 전면적 대응에 나설 것”이라면서 휴전 발표가 종전을 의미하진 않는다고 강조했다.



이란은 “미국 측에 대한 완전한 불신을 가진 상태에서 협상에 임할 것”이라고 했다. 또 우라늄 농축 허용, 호르무즈 해협 통제 지속, 이란에 대한 주요 제재 해제, 전쟁 배상금 지급 등 이란이 제시한 종전안 10개항을 미국이 “수용하도록 굴복시켰다”고도 주장했다. 도널드 트럼프 미 대통령이 10개항의 종전안을 “향후 협상 기반으로 삼을 수 있는 실행 가능한 안” 정도로 표현한 것과는 온도 차가 있다.



트럼프 대통령은 최고국가안보회의 성명에 대해 CNN이 “날조된 내용”을 보도했다고 주장하기도 했다. 그러나 CNN은 해당 성명을 이란 당국자에게서 입수했으며 이란 국영 매체들도 이를 보도했다고 반박했다. 헝가리를 방문 중인 J D 밴스 미 부통령은 휴전에 대한 이란 강경파와 온건파의 태도가 다르다는 점을 언급하면서 “이것이 내가 이번 휴전을 취약하다고 하는 이유”라고 말했다.



휴전 기간 호르무즈 해협을 재개방하는 문제에 대해서도 미국이 이란보다 낙관적인 해석을 내놨다. 트럼프 대통령은 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 조건으로” 휴전에 동의했다고 밝혔다. 그러나 이란 측은 “이란군의 협조 아래 기술적 제반 사항에 대한 충분한 고려를 통해” 호르무즈 통항이 가능할 것이라고 조건을 달았다.



이를 두고 “이란이 미·이스라엘과 평화협상 진행 상황에 따라 통항 속도를 조절할 수 있다는 뜻”이라고 월스트리트저널(WSJ)은 분석했다. 일각에선 이란이 오만과 함께 통행료를 징수하는 등 호르무즈 해협에 대한 통제권을 유지할 것이란 관측도 나온다.



블룸버그통신은 “트럼프의 또 다른 타코(TACO·트럼프는 항상 겁먹고 물러선다)로 인한 (휴전) 축하 분위기 속에서도 근본적인 문제들이 여전히 남아 있다”며 “특히 불확실한 쟁점 중 하나는 이란이 모호한 신호를 보낸 후 정말 호르무즈 해협을 개방할지 여부”라고 평가했다. WSJ는 “휴전 합의에도 불구하고 미·이란 간 지속 가능한 합의는 여전히 불안한 상황”이라고 했다.



이날 당장 휴전 발효 시점을 두고도 혼선이 빚어졌다. CNN에 따르면 트럼프 대통령이 휴전을 발표한 후에도 바레인과 사우디아라비아에선 공습경보가 이어졌고, 이스라엘군도 이란에서 발사된 미사일에 대응 중이라고 발표했다. 트럼프 대통령이 전격적으로 휴전 발표를 하면서도 구체적인 발효 시점을 명시하지 않아 중동 지역 곳곳에서 한동안 공격이 이어진 것으로 보인다.

