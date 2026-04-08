조국 “쉬워 보이는 지역 택하지 않겠다”…추미애 하남갑 들어 ‘험지 출마’ 시사

“국힘 의석 더 느는 건 못 참겠다” 다음주 중 출마 지역 밝히기로

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마 의사를 밝힌 조국 조국혁신당 대표가 8일 “보통의 시민이 봤을 때 제가 쉬워 보이는 곳을 택한다는 느낌을 가질 수 있는 지역은 택하지 않겠다”고 말했다. 조 대표는 험지 출마를 시사하며 그중 한 곳으로 추미애 더불어민주당 의원의 지역구 경기 하남갑을 언급했다.



조 대표는 이날 경남 창원시 국립3·15민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 “모든 선거에 험지가 아닌 곳이 없다. 특히 저는 거대정당 소속이 아니기 때문에 더하다”면서 이같이 말했다.



조 대표는 “친윤(석열) 극우 내란세력이 포획하고 있는 국민의힘 후보가 당선돼 국민의힘 의석이 한 석이라도 더 느는 것은 참지 못할 것 같다”면서 “그런 후보가 나온다면 제가 잡으러 가거나, 그런 후보가 떨어지도록 노력하는 게 대원칙”이라고 했다. 조 대표는 전날 민주당 경기지사 후보로 선출된 추 의원의 지역구인 경기 하남갑을 언급했다. 그는 “6선의 거물 정치인인 추 의원도 하남에서 1%포인트, 1200표 차로 이겼다”면서도 “민주당은 우당이지만 정당이 다르기 때문에 민주당 후보와 경쟁 상황이 발생할 수 있는 곳도 험지라고 생각하고 있다”고 말했다.



6·3 지방선거와 함께 국회의원 재보궐선거가 치러질 지역구는 이날 기준 8곳이다. 경기 평택을, 안산갑, 전북 군산·김제·부안갑에서는 재선거가 치러진다. 이재명 대통령 지역구인 인천 계양을, 강훈식 대통령비서실장 지역구인 충남 아산을, 부산시장 출마를 선언한 전재수 민주당 의원 지역구인 부산 북갑 등에서도 보궐선거가 열린다.



조 대표는 다음주 중 기자회견을 열고 출마 지역을 밝히겠다고 했다. 그는 “당대표로서 혁신당 기초단체장 후보가 있는 전국 순회 일정이 모두 일단락된 뒤 출마 지역을 밝힐 것”이라고 말했다.

