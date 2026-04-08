“늑대가 탈출했다”…깜짝 놀란 대전, 외출 꺼린 채 조마조마

테마파크 ‘오월드’서 1마리 밖으로

갑작스러운 재난문자…시민 ‘술렁’

“과거에도 퓨마 탈출…왜 그러나”

초등교 인근 도로서 목격되기도

소방당국 시내 곳곳서 포획 작전

대전의 테마파크 동물원 ‘오월드’에서 늑대 한 마리가 탈출해 당국이 긴급 포획에 나섰다.



8일 대전소방본부 등에 따르면 오월드는 이날 오전 10시24분쯤 “늑대가 탈출했다”고 신고했다. 실제 탈출 시점은 관람객 입장 이전인 오전 9시30분쯤으로 파악됐다. 늑대는 한동안 오월드 내부에 있다가 오전 11시30분쯤 오월드 외부로 나간 것으로 관계당국은 파악했다. 늑대는 오후 1시10분쯤 오월드에거 직선거리로 1.6㎞가량 떨어진 초등학교 인근 도로에서 목격되기도 했다.



탈출한 늑대는 2024년에 태어난 수컷 인공포육 개체로, 현재는 성체로 성장한 상태다. 체중은 약 30㎏이며 이름은 ‘늑구’다. 늑대는 울타리 아래에 있는 흙을 파 일부가 느슨해진 틈을 이용해 밖으로 빠져나간 것으로 추정된다. 대전도시공사가 관리하는 오월드는 늑대 20마리를 사육 중이다.



오월드는 늑대 탈출 사실을 확인한 직후 관람객 입장을 전면 중단했고, 경찰관과 소방대원, 오월드 직원 등 200여명이 인근 보문산 일대에서 수색 및 포획 작업을 벌였다. 대전시는 오전 10시52분쯤 늑대 탈출 사실을 알리는 재난문자를 시민들에게 보내기도 했다.



아들과 함께 오월드를 찾았다가 늑대 탈출 사태로 관람을 포기한 윤예슬씨(34)는 “아이에게 여러가지 동물과 식물을 접할 수 있게 하려고 모처럼 김밥까지 싸서 나들이를 왔는데, 늑대가 탈출했다는 소식을 듣고 너무 놀랐다”면서 “오월드에서 예전에도 맹수가 탈출해 큰 소동을 빚었던 것으로 알고 있는데, 지금도 안전관리가 제대로 이뤄지지 않는 것 같아 아쉽다”고 말했다.



오월드에서는 2018년 9월18일에도 사육하던 ‘뽀롱이’라는 이름의 퓨마가 우리를 탈출하는 사고가 발생했다. 당일 오전 사육장 청소를 마친 직원이 출입문을 제대로 잠그지 않으면서 퓨마가 우리 밖으로 빠져나간 것으로 파악됐다. 경찰과 소방당국이 나서서 포획을 시도했으나 실패했고 퓨마는 탈출 신고 약 4시간30분 만에 동물원 내 야산에서 발견돼 엽사가 쏜 총에 맞아 사살됐다.

