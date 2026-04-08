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본문 요약

9일부터 10일 오전까지 전국에 비가 내리겠다.

제주도와 남해안에는 많은 비가 오고 바람이 강하게 불 것으로 전망된다.

기상청은 8일 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 9일 오전부터 전국에 비가 시작되겠다고 예보했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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제주·남해안 ‘꽃샘호우’

입력 2026.04.08 20:44

  • 오경민 기자

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9일 강풍 동반 120~250㎜ 내려

전국 11일부터 평년 기온 되찾아

9일부터 10일 오전까지 전국에 비가 내리겠다. 제주도와 남해안에는 많은 비가 오고 바람이 강하게 불 것으로 전망된다. 비가 그친 뒤 잠깐 추워졌다가 주말부터 기온이 평년 수준을 회복하겠다.

기상청은 8일 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 9일 오전부터 전국에 비가 시작되겠다고 예보했다. 특히 제주도 산지에는 250㎜ 이상, 남해안에는 120㎜ 이상 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 이번 비는 돌풍과 천둥·번개도 동반하겠다.

기상청은 “저기압 전면으로 남풍이 유입되며 다량의 수증기가 공급돼 제주도에는 시간당 30~50㎜, 전라권 해안에는 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리겠다”며 “시설물 피해 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다”고 했다.

예상 강수량은 제주 50~150㎜(산지 250㎜ 이상), 전남과 경남 50~100㎜(남해안 120㎜ 이상), 전북과 경남 내륙 30~80㎜, 경북 20~60㎜, 중부지방 10~60㎜ 등이다.

전남 서해안은 9일 오전부터 오후까지, 전남·경남 남해안과 지리산 부근은 9일 오후부터 밤까지, 제주도는 9일 오후와 10일 새벽에 강한 비가 집중될 것으로 보인다. 비는 10일 오전 대부분 그치겠지만, 경기 동부와 강원 내륙·산지에는 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

9일 오전부터 서해안과 제주도, 오후부터는 남해안에서 순간풍속 시속 70㎞ 이상 강한 바람이 불 것으로 예상된다. 기상청은 강풍특보가 발표될 가능성이 있다며 간판과 비닐하우스 등 실외 시설물 점검과 낙하물 피해 예방을 당부했다.

토요일인 11일부터는 동쪽에서 다가오는 이동성 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑겠다. 북서쪽에서 내려온 찬 공기도 점차 동쪽으로 물러나면서 기온이 차차 올라 평년 수준을 회복할 것으로 전망된다. 11일 최저기온은 5~12도, 최고기온은 16~23도로 예보됐다.

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