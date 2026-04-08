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HD현대 “협력사에 에틸렌·도료 원료 공급”

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본문 요약

HD현대가 미국·이란 전쟁으로 원재료 수급에 어려움을 겪고 있는 협력사에 에틸렌 등 핵심 품목을 지원키로 했다.

HD현대는 8일 "중소 협력사들의 생산 차질을 최소화하고 경영 안정을 돕기 위해 선박 건조 핵심 원재료인 에틸렌, 도료 원료 등을 공급하기로 했다"고 밝혔다.

우선 선박용 강재 절단에 사용하는 에틸렌은 HD현대케미칼을 통해 2000t을 수급해 협력사 요청이 있으면 5월부터 공급할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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HD현대 “협력사에 에틸렌·도료 원료 공급”

입력 2026.04.08 21:01

수정 2026.04.08 21:02

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  • 손우성 기자

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미·이란 전쟁 관련 금융 지원도

HD현대가 미국·이란 전쟁으로 원재료 수급에 어려움을 겪고 있는 협력사에 에틸렌 등 핵심 품목을 지원키로 했다.

HD현대는 8일 “중소 협력사들의 생산 차질을 최소화하고 경영 안정을 돕기 위해 선박 건조 핵심 원재료인 에틸렌, 도료 원료 등을 공급하기로 했다”고 밝혔다.

우선 선박용 강재 절단에 사용하는 에틸렌은 HD현대케미칼을 통해 2000t을 수급해 협력사 요청이 있으면 5월부터 공급할 예정이다.

HD현대오일뱅크는 도료용 핵심 원료인 자일렌 등을 협력사에 공급하는 방안을 검토하기로 했다.

금융 지원도 한다. HD현대는 “정책금융과 연계해 조선, 건설기계, 전력기기를 비롯한 사업 관련 협력사를 지원할 계획”이라고 밝혔다.

HD현대는 올해 초 4000억원 규모로 조성한 ‘수출 공급망 강화 보증상품’을 통해 협력사가 담보 없이 자금을 융통할 수 있다고 설명했다.

HD현대 관계자는 “핵심 원재료를 선제적으로 확보하고 금융 지원을 병행해 협력사가 안정적으로 생산활동을 이어갈 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.

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