트럼프 “고농축 우라늄, 이란과 함께 파낼 것···대이란 무기 판매국에 50% 관세”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 핵 시설 잔해 밑에 묻혀 있는 것으로 추정되는 고농축 우라늄을 이란과 함께 파낸 뒤 제거하겠다고 말했다.

그는 "우라늄 농축은 없을 것이다. 미국은 이란과 협력해 깊숙이 매장된 핵 '먼지'를 파내 제거할 것"이라며 " "그것은 현재도, 과거에도 매우 정밀한 위성 감시하에 있었다.

공격 날짜 이후로 아무것도 건드려지지 않았다"고 말했다. 이는 지난해 6월 미군이 B-2 폭격기로 벙커버스터를 투하해 파괴했던 이란 핵 시설 잔해 밑에 고농축 우라늄이 묻혀있다는 뜻으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 "이란과 관세 및 제재 완화를 논의 중이고 앞으로도 논의할 것"이라며 미국이 이란에 제시한 종전 조건 15개항 중 "상당수는 이미 합의됐다"고 주장했다. 그는 또 별도의 게시물에서 "이란에 무기를 공급하는 국가는 모든 대미 수출품에 대해 즉시 50%의 관세가 부과될 것이다.