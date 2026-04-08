창간 80주년 경향신문

미 국방 “이란에 결정적 승리···이란 미사일 능력 완전히 파괴”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

피트 헤그세스 미국 국방장관이 미국의 공습으로 이란의 무기 제조 능력이 완전히 파괴됐다고 주장했다.

그는 국방부의 역할이 현재로선 끝났다면서 미·이란의 휴전 합의로 진정한 평화의 기회가 왔다고 말했다.

헤그세스 장관은 "우리 임무의 핵심축이었던 이란의 국가 방위 산업 기반을 완전히 파괴했다"며 "그들은 더 이상 미사일, 로켓, 발사대를 만들 수 없다. 그들의 공장은 지면과 수평이 될 정도로 완전히 파괴됐으며 역사적인 수준으로 후퇴했다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 국방 “이란에 결정적 승리···이란 미사일 능력 완전히 파괴”

입력 2026.04.08 22:48

수정 2026.04.08 22:58

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

피트 헤그세스 미국 국방장관. AFP연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방장관. AFP연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방장관이 미국의 공습으로 이란의 무기 제조 능력이 완전히 파괴됐다고 주장했다.

헤그세스 장관은 8일(현지시간) 워싱턴 국방부 청사에서 기자회견을 열고 대이란 군사작전을 통해 미국이 결정적 승리를 거뒀다고 말했다. 그는 국방부의 역할이 현재로선 끝났다면서 미·이란의 휴전 합의로 진정한 평화의 기회가 왔다고 말했다.

헤그세스 장관은 “우리 임무의 핵심축이었던 이란의 국가 방위 산업 기반을 완전히 파괴했다”며 “그들은 더 이상 미사일, 로켓, 발사대를 만들 수 없다. 그들의 공장은 지면과 수평이 될 정도로 완전히 파괴됐으며 역사적인 수준으로 후퇴했다”고 말했다.

그는 또 “만약 이란이 우리의 (휴전 협상) 조건을 거부했다면 다음 표적은 발전소, 교량, 석유 및 에너지 기반 시설이었을 것”이라고 말했다.

이란의 고농축 우라늄에 대해서는 이란이 미국에 넘길 것이라면서 그렇지 않으면 미국이 직접 가져올 것이라고 했다.

이날 기자회견에 참석한 댄 케인 미 합참의장은 이란 무기 공장의 약 90%, 미사일 시설의 80% 이상이 타격을 입었다고 설명했다.

그는 미군이 전쟁 중 1만3000개 이상의 목표물을 타격해 이란 방공망의 80%를 파괴했으며 450개 이상의 탄도 미사일 저장 시설, 800개의 자폭 무인기 저장 시설을 파괴했다고 말했다.

케인 의장은 휴전이 파기되는 상황에 대비하고 있다고 말했다. 그는 “휴전은 일시 중단일 뿐이다. 군은 명령이 내려지거나 부름을 받으면 즉시 대응할 준비가 돼 있다”고 강조했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글